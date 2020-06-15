Лилии Григорьевне Батыревой — 85!

15.06.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Сегодня свои весомые 85 лет отмечает Лилия Григорьевна Батырева, преподаватель и концертмейстер Брестского музыкального колледжа с 1955 года, Заслуженный деятель искусств РБ, Почетный гражданин города Бреста, организатор и бессменный «мотор» Международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера» и «Недели музыки для детей и юношества», хозяйка «Берестейского бала» и многолетний председатель Брестского областного музыкального общества. Ох! — само перечисление званий и регалий впечатляет и говорит о колоссальной энергетической отдаче, благодаря которой Брест обогатился творческой дружбой со многими звездами мировой сцены и литераторами высокой пробы.

Браво, Лилия Григорьевна! Примите наши искренние поздравления и пожелания продолжения избранного пути в союзе с музыкой.