Почему в Бресте становится больше пней?

09.06.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Холодный май перешел в жаркий июнь, и тут жителям города сразу захотелось больше зеленых деревьев, от которых и воздух свежий, и тень, и прохлада. В жару не спасают самые современные плиточные дорожки и декоративные экзоты в кадках, газоны и цветочные жардиньерки и зонтики. Тут идет счет на каждое дерево. Счет и общественный, и личный у каждого.

Свой счет я начну, конечно же, с благодарности городским властям, архитекторам и другим службам за благоустройство в целом и в конкретных местах.

Мне ближе набережная, и я слежу, как в последние годы хорошо она обустроена плиточными дорожками, велодорожками, парапетом, скамейками, как весну за весной в скверах у реки садят новые деревца, сосенки, кустики – на месте пустырей, или вместо засохших и снесенных старых лип и каштанов, ив и рябин. Не все они приживаются, а остальные не скоро поднимутся и дадут тень.

И все-таки в жару большинство уязвимых категорий брестчан – малых деток и пожилых пенсионеров (которые составляют весомую часть населения) не могут выйти на прогулку вдоль реки: раскаленные дорожки без тени могут вынести только молодые и здоровые.

Гулять по ним возможно только рано утром или поздно вечером – но и за это спасибо.

Невозможно не поблагодарить за возрождение Городского сада, который мог стать огромным стройобъектом, уже под него и свято место расчистили от деревьев – там, где в туях и кустарниках местился барак «Благодати» и где сейчас газон.

Однако в массиве сада оставили высокие зрелые деревья, посадили новые вдоль дорожек. А мне все помнятся душистые заросли кустарников в былой водозаборной зоне, куда мы забирались на экскурсии с детишками: это были остатки прежних очень разнообразных насаждений Городского сада. Как и весь Брест, по воспоминаниям старожилов, сад у реки был местом непрерывного цветения весь теплый сезон. Может, стоит и в наше время добавить в парке для романтики кустов черемухи, сирени, жасмина, акаций – самых аутентичных для этого региона? Но я ушла в будущее.

Вернемся в настоящее, отойдя от реки. На тесных городских улицах исторического центра не поместиться быстрорастущему транспорту всех мастей, более всего – автомобильному. Вот и урезают зеленые аллеи вдоль улочек и пр. Машерова – под остановки, стоянки и парковки. Это каждый может видеть, а значит, деревья сносят по решению властей. Тут приоритеты времени очевидны. Я с ними не бодаюсь, только констатирую. Но отдельные болевые для меня и не только точки вызывают вопросы.

Не знаю, а очень хотелось бы понять, какие причины заставили снести большие здоровые (судя по пням, см. фото) липы у магазина-пекарни «Багач» на ул. Советской? Или красавицу иву и тополь у магазина фирмы «Брестское мороженое» на ул. Интернациональной? На этой малой улочке еще раньше фирма благоустроила стоянку под авто своих работников …под боком у двух детсадов, на противоположной от своего расположения стороне дороги. От этого благоустройства сохнут год от года красивые зрелые липы, закатанные в асфальт по самое не хочу.

Знаем из СМИ, что во многих европейских городах у каждого дерева есть паспорт. Там просто так не уничтожить не угодное кому-то живое насаждение.

У меня свой счет к брестским зеленорубам, которые то вдруг все ценные шелковицы вырезали по ул. Ленина и Дзержинского, то навели мор на акации на ул. Куйбышева, на пр. Машерова и в других местах. Не перечислить всех потерь. А общий результат – ухудшение качества жизни в городе.

Теперь, когда коронавирус заставит многих отдыхать в городе по месту жительства, когда даже статусные фигуры с финансами не смогут выехать с семьей и детьми в зарубежные оазисы, будем вместе! Подышим воздухом одним, погуляем по одним дорожкам городских парков, скверов, набережной, поразмышляем над смыслами наших решений и поступков.

И, надеюсь, меньше пней от хороших деревьев станет в Бресте.