В Параде Победы 1945 чеканил шаг офицер-артиллерист Петр Чуманов, мой родственник, живший в Кобрине

23.06.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Мне, журналистке, приходилось много писать о героях фронтовиках нашей земли, но вот о родных и близких как-то было стеснительно. Хотя, зная об участии Петра Чуманова в Параде Победы 1945-го, мужа моей двоюродной сестры Елены, я с гордостью однажды упомянула его имя в областной радиопередаче. Тем более уважала, что сыны его тогда достойно продолжили воинскую стезю: старший Михаил прошел Афганистан, младший Владимир стал офицером ВС СССР.

Теперь, спустя 75 лет после Победы, хочется вспомнить о герое – хотя бы в тех скромных рамках сведений, которые мне известны.

Уроженец уральского поселка, он работал токарем на заводе. В войну попросился на фронт, однако был послан в Саратов на ускоренные курсы артиллеристов, а с 1943 года младший лейтенант Петр Чуманов прошел фронтовыми путями всю Великую Отечественную, до 1945-го победного года. За подвиги командир-артиллерист был награжден многими боевыми наградами. И ранен был не раз. В завершение боевого пути участвовал в Кенигсбергской операции, где в качестве парламентария принимал капитуляцию немецко-фашистских частей.

Награды Петра Чуманова

Его участие в Параде Победы 1945 года – большая честь и ратному труду Петра Михайловича, и всему фамильному древу Чумановых.

В послевоенное время бравого артиллериста точной наводкой победили карие глаза кобринской красавицы, и капитан в отставке остался жить в Беларуси, в Кобрине. Достойно жил и работал, воспитал двух сынов и дочь. Теперь память о славном деде хранят и внуки, передавая ее дальше – уже своим детям.

Фотографию деда, его орденов и наградного листа переслала мне внучка Петра Чуманова Алена.