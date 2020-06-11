Дикая природа большого города: зачем Берлину понадобились рейнджеры

11.06.2020

В немецких мегаполисах становится не только больше людей, но и больше диких животных. В рамках пилотного проекта в Берлине появились «рейнджеры городской природы».

Хоум-офис, столь модная нынче работа «на удаленке»? Орнитолог Тони Бекер (Toni Becker) и биолог Юлия Кионка (Julia Kionka) предпочитают свое обычное рабочее место — посреди дикой природы большого города. Сегодня, например, это микрорайон Штралау на востоке Берлина — вытянутый полуостров в пойме реки Шпрее, с одного берега которого виден знаменитый Трептов-парк, а с другого — бывший индустриальный порт района Руммельсбург.

В последние годы здесь появился яхтенный порт и жилые комплексы. Здесь тихо и много зелени — раздолье не только для молодых семей с маленькими детьми, но и для животных. И двухчасовая прогулка по району в сопровождении «рейнджеров городской природы» Юлии Кионка и Тони Бекера превращается в экскурсию на тему биологического разнообразия и экологии.

«Рейнджеры« большого города

Берлин считается одной из самых зеленых столиц Европы, чуть ли не треть территории города покрыто зеленью или водой; в городе насчитывается свыше 20 тысяч биологических видов. Эксперты иногда называют большие города «горячими точками» биологического разнообразия.

В конце мая власти Берлина запустили двухлетний пилотный проект, в рамках которого «рейнджеры городской природы» должны помочь гражданам лучше понять не только все многообразие флоры и фауны, но и осознать свою ответственность за его сохранение. Проект реализует городской Фонд охраны природы (Stiftung Naturschutz Berlin), основанный еще в 1981 году.

Тони Бекер и Юлия Кионка в деле

Два десятка рейнджеров с биноклями и фотоаппаратами регулярно обходят все 12 городских районов Берлина. Задача номер один — наблюдение за городской природой. Ведь в Берлине становится не только больше людей, но и животных. Вот только специалистов этот факт не радует: звери и птицы стремятся в мегаполисы не от хорошей жизни. Как говорит Юлия Кионка, из-за массового использования пестицидов в сельском хозяйстве гибнут насекомые, нарушаются пищевые цепочки, и в результате животные в поисках пропитания перемещаются туда, где есть чем полакомиться и где не так шумно.

Это один аспект, общий для всех немецких городов. Но есть и второй, особый для Берлина. По словам Тони Бекера, буйство берлинской природы отчасти обусловлено его историей. Вдоль Берлинской стены, много лет разделявшей город на западную и восточную части, существовало множество тихих безлюдных ареалов, которые стали нишами для диких животных. В результате прогулка по городу в сопровождении рейнджеров превращается в своего рода «сафари».

Big Five животного мира Берлина

Наподобие африканских Big Five — главных представителей саванн — в Берлине тоже можно было бы составить хит-парад животных, обитающих в городе.

В Берлине становится все больше лис

По версии рейнджеров, в него бы вошли кабаны, лисы, летучие мыши, куницы и все птицы города, вместе взятые, перечислять которых по отдельности заняло бы слишком много времени. Берлинские кабаны — отдельная большая тема. Городское полицейское управление время от времени сообщает об инцидентах с участием этих диких животных. Стаи кабанов регулярно перебегают дороги — иногда полицейским патрулям приходится перекрывать из-за них улицы (соответствующие видеозаписи появляются в социальных сетях), иногда кабаны становятся причинами ДТП.

Кабаны уже давно освоились в Берлине

В минувшие выходные, например, выбежавшее из леса стадо кабанов сбило водителя мотороллера — да так, что он оказался в больнице. Но есть и чужаки — так называемые «инвазивные» биологические виды, которые оказались в Берлине не в результате эволюционных процессов, а благодаря человеческой безответственности. В качестве примера рейнджеры приводят вид пресноводных черепах, купленных кем-то когда-то в зоомагазине, быстро надоевших и выброшенных в водоемы, где они начали размножаться.

Штраф в 1000 евро за кормление диких животных

Задача номер два — просвещение. Стоит ни о чем не подозревающему гражданину покормить булкой диких лебедей, как Тони Бекер обращается к нему с вежливым, но очень убедительным монологом о вреде вмешательства извне в пищевую цепочку водоплавающих и о законах, которые запрещают кормить животных.

Рядом с берлинской телебашней можно увидеть и цаплю

«Чаще всего нас спрашивают о том, как называется та или иная птица. То есть, людей не очень интересуют конкретные меры по охране природы, — говорит Тони Бекер. — Но мы рассказываем, что животным нужны защищенные ареалы для обитания. И что животные ищут эти места особенно в начале года. Иногда приходится и законы цитировать, но это крайняя мера».

Кстати, по немецким законам штраф за кормление диких животных может достигать суммы в 1000 евро. Но подобные штрафы выписывают не рейнджеры, а сотрудники ведомств по охране порядка. Как говорят рейнджеры, пандемия коронавируса подстегнула интерес жителей Берлина к городской природе — свободного времени стало больше, а возможностей путешествовать меньше, поэтому все отправились в лесопарковые зоны, из-за чего там стало не только больше людей, но и больше мусора.

Мобильное приложение для ведомства по вопросам порядка

Поэтому задача номер три «рейнджеров городской природы» — следить за порядком. В их смартфонах установлено мобильное приложение, позволяющее делать это быстро и эффективно: достаточно загрузить фотографию переполненного мусорного бака с указанием геолокации, как информация окажется в муниципальном предприятии по уборке и переработке мусора.

И такие приложения, кстати, устанавливают на своих смартфонах и обычные берлинцы, неравнодушные к облику своего города. Сигналы в ведомство по вопросам порядка поступают от них самые разные — о нелегально выставленной просто на улицу ненужной мебели, об изуродованных граффити стенах или мостах, а иногда — и просто о машинах, припаркованных в неположенном месте.

Источник: Deutsche Welle