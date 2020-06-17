Брестский Курьер

Розы для ЛилииПерсоны

Розы для Лилии

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17.06.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

На каких китах стоит  успех  85-летней брестчанки Лилии Батыревой – Заслуженного деятеля  искусств РБ?

В горячее по разным показателям летнее время 15 июня Лилия Григорьевна Батырева начала отмечать свою весомую дату, и это была немалая нагрузка, которую она  на себя приняла. Только то обстоятельство, что в этот день в Брестском музыкальном колледже им.Г.Ширмы открылась выставка на двух стендах с раритетными фотографиями и документами из архива юбилярши, за которой, не преувеличивая, 70 лет существования в музыке, работы на музыкальной, культурно-просветительской  ниве Бреста, десятки встреч с великими музыкантами, вокалистами, поэтами  – уже достойно восхищения. Но еще подоспел и выход в свет второго и дополненного издания «Выдающиеся деятели мировой культуры, выступавшие в Бресте», где присутствуют имена Святослава Рихтера, Марии Биешу, Евгения Евтушенко, Леонида Когана, Елены Образцовой, Зураба Соткилавы  — несколько десятков, и это не окончательный список деятелей, с которыми Брест плотно познакомился благодаря культуртрегеру Батыревой.

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Лилия Григорьевна дарила свои брошюры тем, кто ее поздравлял. 16 июня среди них были и мы – как журналисты «Брестского курьера», ряд десятилетий отражавшие культурно-историческую жизнь тысячелетнего города, а 15 июня 2020-го разместившие на сайте «БК» поздравление не поддающейся времени Лилии Батыревой.

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По ее приглашению мы  добрались до музколледжа, где посмотрели два выставочных  стенда о многогранной деятельности юбилярши. А вскоре пробыла и она сама с материалами для третьего стенда, среди которых было много эксклюзивного. Пересняли несколько новых документов, среди них оригинальное уведомление о продлении контракта с Батыревой от БМК им. Г. Ширмы – замечательный подарок коллег!

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А тут в колледж пришел дирижер городского оркестра Валерий Коваль с огромным букетом пурпурных роз и поздравил Лилию Григорьевну с юбилеем. Все действующие персонажи встречи были в масках – такая примета горячего лета-2020, что и запечатлел фотообъектив. Но потом для истории они открыли лица – и это тоже было заснято.

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Поздравляем еще и еще героя нашего времени и «Фамильного древа Бреста»!

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