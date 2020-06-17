Брестский Курьер

Выпускные снимки питомцев Русской гимназии в Бресте-над-БугомИстория

Выпускные снимки питомцев Русской гимназии в Бресте-над-Бугом

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest

17.06.2020 Фотографии из фондов Брестского областного краеведческого музея (ГАБО).

В нынешнем году коронавирус помешал полноценному празднику выпускников брестских гимназий, лицеев и школ. Ну что ж, давайте тогда заглянем в век минувший — всмотримся в лица питомцев Русской гимназии в Бресте-над-Бугом 30-х гг.

На снимке сверху — праздничный ужин выпускников Русской гимназии в Бресте-над-Бугом в 1930 г. Ниже — тоже праздничный выпускной стол выпускников.

%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2

А вот уже выпуск следующего — 1931-го года.

%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7

А особую ценность следующей фотографии — выпуска 1936 года — придает то, что на ее обороте обозначены имена учителей, фигурантов снимка.

%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b8-1935-1936-%d0%b3%d0%b3

%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b8-1935-1936-%d0%b3%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82

 

 

Ещё в рубрике:

Ответить

Copyright © 2011-2015 ООО Редакция газеты "Брестский Курьер"