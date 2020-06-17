Выпускные снимки питомцев Русской гимназии в Бресте-над-Бугом

17.06.2020 Фотографии из фондов Брестского областного краеведческого музея (ГАБО).

В нынешнем году коронавирус помешал полноценному празднику выпускников брестских гимназий, лицеев и школ. Ну что ж, давайте тогда заглянем в век минувший — всмотримся в лица питомцев Русской гимназии в Бресте-над-Бугом 30-х гг.

На снимке сверху — праздничный ужин выпускников Русской гимназии в Бресте-над-Бугом в 1930 г. Ниже — тоже праздничный выпускной стол выпускников.

А вот уже выпуск следующего — 1931-го года.

А особую ценность следующей фотографии — выпуска 1936 года — придает то, что на ее обороте обозначены имена учителей, фигурантов снимка.