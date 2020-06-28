Сколько солнца полезно вашему ребенку?

Не спешите с ответом. Обязательно прочитайте это интервью с ведущим немецким экспертом.

Лето и солнце согревают не только тело, но и душу. Согласитесь, от одной мысли, что ваш ребенок будет нежиться на солнце, будь то на даче у бабушки или на пляже, когда пандемия коронавируса закончится и летний отдых станет таким же, как раньше. И тут самое время сказать: будьте осторожны! Не забывайте, что солнце несет в себе и угрозу для здоровья. Об этом не устают напоминать немецкие эксперты в рамках кампании «Clever in Sonne und Schatten — für Grundschulen». Кампания для начальной школы дополняет программы для детских садов, которые вот уже два года успешно реализуется Национальным центром по изучению онкологических заболеваний (Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Dresden, NCT/UCC). В интервью DW руководитель центра превентивных мер при национальном институте Фридерике Штёльцель (Friederike Stölzel) рассказала на конкретных примерах, сколько солнца полезно детям. Фридерике Штёльцель не только ученый, психотерапевт, но и мама троих детей. По ее словам, тема защиты от ультрафиолетовых лучей сопровождает ее семью в каждом отпуске.

DW: В Германии начинается пора летних каникул. Дети будут проводить много времени на свежем воздухе и на солнце. В каком количестве солнце полезно?

Фридерике Штельцель

Фридерике Штёльцель: Солнце важно для здоровья как взрослых, так и детей. Дети хотят играть на улице, родители любят, когда дети проводят время на свежем воздухе, — все это можно делать, если правильно себя вести. И тут, как часто бывает в жизни, важна мера. Поэтому наша рекомендация детям такова: проводите много времени на солнце, но не забывайте о средствах защиты.

— Родителям всегда хочется конкретики. Сколько минут, часов можно разрешать ребенку играть на солнце?

— Первое правило: важно избегать прямых солнечных лучей в обеденное время. Особенно это касается периода с апреля по сентябрь. Речь идет о конкретном промежутке времени: два часа до и после того, как солнце находится в зените. Конечно, в тени в это время ребенку можно находиться. Утром и вечером можно много гулять. Поэтому в детских садах детей стараются выводить на прогулку до 11-ти и после трех часов дня.

— Солнцезащитным кремом детей мазать обязательно?

— Когда дети на солнышке, нужно обязательно. Ультрафиолетовое излучение есть даже в благоприятное для прогулок время. Ведь главный источник этого излучения — солнце. Кроме того, мы рекомендуем одеваться по погоде: в солнечные дни носить свободные майки, легкие брюки, длинные платья или юбки, обязательно — головной убор. И солнечные очки, конечно, с маленькими детьми это не всегда возможно. То есть главное средство защиты детей от вредного воздействия солнца — одежда. Дальше уже идет солнцезащитный крем. Его наносят на поверхность кожи, незащищенную одеждой.

— В Германии можно часто встретить родителей, которые обильно мажут детей и надевают на них защитную одежду даже во время купания в море или в бассейне. Но есть родители, которые явно не совсем понимают, зачем нужны такие строгие меры предосторожности, когда можно просто наслаждаться теплой погодой.

— Солнцезащитные средства при нанесении проникают в верхние слои эпидермиса и работают там. Поэтому мы и говорим, что лучшее средство для детей — правильная одежда. Открытые места обрабатываем кремом.

— И сколько крема нужно детской коже?

— Многие исследование показывают, что мы слишком тонко наносим защитный крем. Рекомендуется делать это два раза: утром и днем. Сколько? Если мы наносим крем только на руки, то чайную ложку. Из расчета на все тело ребенка дошкольного возраста — шесть чайных ложек. Взрослому человек нужно примерно три столовых ложки.

— Иногда бывает, что крем ложится как бы пленкой и блестит на солнце…

— Есть два разных вида крема. Средства могут содержать химические солнцезащитные фильтры и физические (минеральные). Первые работают как поглотители лучей, вторые — как отражатели. Эту функцию как раз выполняет образующаяся пленка, которую видно невооруженным глазом. Пользуясь защитой с химическими фильтрами, важно помнить, что их надо наносить за полчаса до выхода.

Для детей мы рекомендуем крем с фактором защиты от 30 и выше. Малышам вообще лучше избегать прямых солнечных лучей. Если ребенок все-таки находится на солнце, то фактор защиты должен быть не менее 50. Обращайте внимание на то, чтобы средство для детей защищало от двух видов ультрафиолетовых лучей — спектров А и B. Лучше без ароматических добавок. Важно, чтобы в используемых средствах защиты не содержался алкоголь, он сушит кожу. В целом мы знаем, что солнцезащитная продукция для детей проходит очень строгий контроль в Германии, поэтому цена здесь не является определяющим критерием.

— Предполагаю, вы не раз слышали замечание, что раньше так много не мазались…

— Раньше об этой проблеме так много и не говорили. Наука сегодня шагнула далеко вперед. Мы знаем, что рак кожи относится к одним из самых распространенных онкологических заболеваний. Ежегодно в Германии регистрируется 227 тысяч новых случаев. 37 тысяч из них — меланома. Это очень агрессивный вид. И ведущим фактором риска является как раз ультрафиолетовое излучение. ВОЗ ставит его в один ряд с табачными изделиями и асбестом. Кожа детей нуждается в защите, так как разрушения, полученные в детстве, приводят в зрелом возрасте к онкологическим заболеваниям.

Проект «Clever in Sonne und Schatten — für Grundschulen» реализуется по всей Германии

— Теперь вы окончательно напугали… Если у ребенка был солнечный ожог, родителям можно начинать паниковать?

— У детской кожи — иная структура. Клетки, которые наиболее восприимчивы к ультрафиолетовым лучам и которые образуют новые клетки, у детей расположены очень плотно. Кожа запоминает все повреждения. Если таких повреждений будет много, то в какой-то момент иммунная система может не справиться с починкой — и тогда возникает рак кожи. Кожа ничего не забывает. У нее очень хорошая память. Чем чаще кожа ребенка краснела из-за солнечного ожога, тем выше у него риск заболеть раком кожи во взрослом возрасте. Паниковать не надо, но относиться серьезно к здоровью надо. И еще одна важная вещь: у детей солнечный ожог возникает с запозданием, кожа реагирует с большим интервалом времени. То есть если кожа имеет покраснения, то уже возникли существенные повреждения. Поэтому так важно не допускать этого. Наша цель — научить детей заботиться о коже, причем так же регулярно, как и чистить зубы. Это должно стать для них рутиной.

— Теперь вы проводите свою кампанию и в начальных классах. А сколько детских садов в Германии вы охватили?

— Мы разослали примерно 3000 пакетов документов и брошюр, 140 садов получили нашу сертификацию. Если говорить в процентах, то это примерно пять процентов. Превентивная работа требует длительного времени.

— Как вы наглядно показываете детям, что солнце может быть опасным?

— У меня есть любимый эксперимент — с яблоком. Надо взять два яблока. Одно положить на солнце. В квартире можно выбрать подоконник на солнечной стороне. Другое яблоко отнести в ванную комнату или положить в шкаф. Посмотрите через неделю, что произойдет с плодами. Яблоко, нежившееся на солнышке, покрывается морщинами, скукоживается, теряет сильно в цвете.

— Но ведь солнце — это еще и витамин D. Педиатры прописывают в Германии его в виде таблеток детям до двух лет. Неужели нельзя просто на свежем воздухе гулять?

— Витамин D — это солнечный витамин, который чрезвычайно важен для роста. Можно обеспечить его поступление в нужной дозировке, проводя два-три раза в неделю время на солнышке. Достаточно, чтобы лицо и руки были открыты. Как долго? В два раза меньше того времени, которое понадобится, чтобы появились первые покраснения на коже от солнечных лучей. Человеку со светлым типом кожи достаточно для подпитки солнечным витамином пяти минут. Но грудничкам надо избегать прямого попадания. Поэтому витамин прописывают в виде таблеток.

— Получается, радоваться солнцу не стоит?

— Очень важно еще смотреть на УФ-индекс. Это показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения. Во многих странах информация о нем дается вместе с прогнозом погоды. Индекс принимает значения от нуля до 11-ти. Например, сегодня в Германии на побережье от семи до восьми, а в Альпах — от 10-ти до 11-ти. Для детей мы рекомендуем принимать защитные меры при индексе уже от трех до пяти.

— Зимой многие едут кататься на лыжах. Важно взять с собой и защитный шлем, и защитный крем?

— Обязательно! Чем выше мы находимся, чем чище воздух, тем сильнее сила излучения. А снег дополнительно отражает солнечные лучи. Фактор защиты у кремf зимой должен быть не меньше 50!