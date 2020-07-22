Новые мазки в картину семейной памяти о войне добавила баба Лена – уроженка Кобринского района

22.07.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Чередой идут летние Дни городов Брестской области, которые отмечают большие даты освобождения от немецко-фашистских оккупантов.

В мае к 75-летию Великой Победы я написала кратко на сайте «БК» об участии моих родных во фронтовых действиях и партизанском сопротивлении на нашей брестской земле.

Разными путями информация дошла и до моей родни, а конкретно, до старшей двоюродной сестры Елены Чумановой (1932 г. р.), живущей в Минске (она на снимке вверху). Именно она в войну еще ребенком стала свидетелем многих событий на партизанском хуторе, где жили ее родители Федор и Анастасия Годуйко, рядом с хатой дедушки Сахарчука Тимофея и бабушки Анны, их младшей дочери Саветы (Елизаветы).

Мамина старшая сестра Настуся с дочкой Леной и внучкой Аллой

Баба Лена (так теперь мы называем ее, самую старшую в нашем роду) по телефону подсказала мне точную фамилию семьи советского руководителя из Бреста, что прятали от немцев на хуторе ее родители, вспомнила некоторые подробности этой истории. Я не могу не опубликовать ее в более точном варианте – история должна знать своих героев.

Итак, где-то в сентябре 1941 года житель одного из хуторов у деревни Андроново Кобринского района Федор Годуйко получил задание, видимо, от подпольного советского руководства, поехать в Брест за семьей Константина Длугошевского, с 1939 года работавшего председателем Брестского облисполкома. 22 июня 1941 он оказался в Пинске, далее ушел воевать, а семью его где-то прятали в оккупированном Бресте.

Пять дней на коне с возом храбрый хуторянин из Кобринского района пробирался в город над Бугом окольными дорогами – по основным двигались немецкие войска. И доехал, и нашел жену руководителя Елизавету с двумя детками: Тамарой 1934 г. р. и Володей 1932 г. р. Назад в село Андроново Кобринского района, рядом с которым размещался хутор, тоже ехали пять дней по проселкам и лугам – опасность поджидала на каждом перекрестке. Но доехали и поселились в небольшом доме Федора Годуйко, где было двое своих детей: подросток сын Коля и девятилетняя дочка Лена. Приезжих выдали за родню жены Анастасии, так и прожили вместе почти два года. В тесноте, но не в обиде. Главное – никто из местных не выдал партизанский хутор.

Затем в 1943 году Елизавета Длугошевская с детьми поселилась вместе с несколькими офицерскими женами и их детьми — «восточниками», как их называли местные, в пустующем доме на окраине Кобрина, у нефтебазы. Федор Годуйко продолжал снабжать Елизавету продуктами из своего хозяйства. Дочка Лена частенько носила в дом на городской окраине молоко, яйца, а еще записки с информацией для партизан – спрятанной в косичках. Много раз девочку проверяли немецкие посты – и, бывало, обыскивали, выливали молоко, били яйца – издевались, веселились. Но если бы нашли записки – страшно подумать… Бойкой девочке Лене после войны долго снились кошмарные сны…

В 1944 году, когда уже был очевиден перелом в войне на нашу победу и в городе немцы стали расправляться с подозрительными, из Кобрина прятавшихся женщин с детьми переправили в лес к партизанам. Елизавете Длугошевская там оставалась до освобождения. А вот две жены офицерские, одна из них с двумя сыночками, вернулись жить в более благоустроенный дом в Кобрине, где их выдали оккупантам: они были схвачены, отправлены в концлагерь, где и погибли.

В своем майском материале этого года на сайте «БК» я писала только о том, что мне моя мама Елизавета (в войну — девушка Савета, партизанская связная отряда им. Чапаева) в мирное время скупо рассказала. Очень сильно рисковала она и все родовое гнездо, партизанский хутор – немцы не щадили никого за связь с партизанами.

У тетки Настуси, старшей маминой сестры, в детстве я видела фотографию Елизаветы Длугошевской со словами благодарности спасителям-хуторянам. Потом эта фотография как-то попала к нам, в семейный альбом моей матери.

Елизавета Длугошевская

Когда после учебы в Москве мы с мужем приехали в Брест, в начале 1980-х он стал работать журналистом в газете «Заря». Узнав историю про партизанский хутор, хотел о ней писать. Но что-то не срослось. И только сейчас, через 75 лет после Победы, воспоминания вновь постучались в памяти, захотелось зафиксировать их для родных и всех, кто не равнодушен к истории своего края.

Тем паче, баба Лена, которую по прочтении моего материала обожгли воспоминания, по телефону подбавляла подробности. О том, как после освобождения Беларуси Елизавета Длугошевская несколько раз навещала на хуторе под Андроново семью, которая спасла жизнь ей и детям, дружила с Анастасией Годуйко.

А Лена Годуйко в 1953 году поступила в техникум в Марьиной Горке — учиться на агронома, часто бывала в столице, в гостях у Длугошевских, тогда уже переехавших в Минск — глава семьи занимал должности в Совете министров Беларуси. Ее принимали как родную. Будучи на высоких постах, Длугошевские жили в Минске на проспекте недалеко от Дома Правительства, но квартира их была с печным отоплением, – вспоминает баба Лена.

Об этом она мне рассказала в телефонном разговоре 19 июля – как раз в День освобождения города Кобрина от немецко-фашистских захватчиков. В этом городе Елена вышла замуж за героя войны офицера-артиллериста Петра Чуманова, народила трех детей. Сыны пошли по стопам отца, Михаил с честью воевал в Афганистане, Владимир стал офицером. Теперь у бабы Лены уже шесть внуков и пошли правнуки – дай Бог разрастаться славному роду!

Готовя этот очерк, я воспользовалась исторической справкой Светланы Зинович — прилагаю к своей публикации (она, пенсионерка, подготовила большой альбом про госслужащих Бреста – участников Великой Отечественной войны, среди них имя Константина Длугошевского и его фотопортрет). Спасибо уважаемой Светлане.

ДЛУГОШЕВСКИЙ КОНСТАНТИН НАУМОВИЧ

Председатель Брестского облисполкома (1939-1941). Родился в 1905 г. в д.Слобода-Кученка Копыльского района Минской обл. в крестьянской семье. С 1925г. на работе в советских органах. Работал секретарем, председателем сельсовета в родном районе. С 1927 по 1929 служил в Красной Армии в должности помощника командира взвода. После службы в армии возглавлял на родине колхоз, сельпо, работал зав. отделом редакции районной газеты в г.Копыле, ответственным секретарем, редактором газеты в г.Ветка. В 1937-1938 – председатель Ветковского райисполкома, в 1938-39 возглавлял Жлобинский райисполком. В сентябре-октябре 1939 был председателем Временного управления Красной армии по Брестскому уезду, затем председателем Временного управления Красной Армии по Полесскому воеводству. С ноября 1939 – председатель Брестского облисполкома. Война застала его в г.Пинске, где он был на совещании. С июля 1941 в действующей армии. Был ранен, контужен. Участвовал в обороне Москвы, Сталинграда, в освобождении Запорожья, Одессы, Риги. Войну закончил в Праге (Чехия). Последняя должность в армии – начальник политотдела противотанковой бригады, подполковник. В послевоенные годы работал заместителем председателя Президиума Верховного Совета БССР, председателем Минского горисполкома, первым заместителем Министра коммунального хозяйства БССР. С 1957 по февраль 1968 – начальник Главного управления коммунального хозяйства и энергетики – коммунального хозяйства при Совете Министров БССР. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, Верховного Совета БССР. Выйдя на пенсию, жил в Минске. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2 ст, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», многими медалями. Умер в 1982. Похоронен в г.Минске.

И еще одно приложение – публикация «Брестского курьера» с устными воспоминаниями Елены Чумановой (Годуйко), записанными Николаем Александровым.