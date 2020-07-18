В зеркале музыки отражалась поэзия в зале Брестской филармонии

18.07.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото: Виктор ОМЕЛЬЧУК

«Звенела музыка в саду…» — эти строки Анны Ахматовой я хотела поставить в название репортажа с музыкально-поэтического вечера в зеленом дворике областной филармонии; очень славно там сидеть за столиками под деревьями на концертах и программах. Но 17 июля погода грозила испортиться, и вечер перенесли в зал. Там своя романтическая прелесть при свечах.

Так и было. Хозяйка музыкально-поэтического салона Татьяна Ковалева читала свои любимые стихи русских поэтов – нобелиатов Иосифа Бродского, Бориса Пастернака, Ивана Бунина, знаменитого в свое время Игоря Северянина, наших современников Василия Федорова и Андрея Вознесенского. Они, разумеется, очень разные, и к каждому нужен как бы свой ключ. Вот таким подспорьем в восприятии сложных и разных поэтических текстов стала музыка струнного Арт-квартета, которая иногда даже слегка гасила голос чтицы, но доносила свое богатство смыслов, интонаций, настроение. Мною лично более всего воспринималось поочередное исполнение музыкальных композиций и чтение стихов.

А еще признаюсь, что многие стихи таких интеллектуальных поэтов, как Пастернак и Бродский, я принимаю только в тишине и с книгой в руках, очень рискованно объединять их с известными сочинениями. И Пьяццоллу с Федоровым.

Вот стихи женские – Ахматовой и Цветаевой – они ближе музыкальной стихии: тут я согласна с зачином салонного вечера: «И стали музыкой слова…» На вечере пообещали развития на вечерах именно женской поэзии, хорошо бы – не сборной.

Очень органично, задушевно прозвучали при свечах романсы на стихи Марины Цветаевой в исполнении Татьяны Колтынаевой с гитарой в руках. Я давняя поклонница вокального дара этой артистки, всегда романсы ее голосом звучат неповторимо, со своей интонацией – с неким мягким цыганским флером. Хочется большой программы старинного романса.

Ну, а пока брестчане надеются на то, что праздничный концерт «Любимому городу…» 24 июня пройдет именно в филармоническом дворике. Попутного ветра!