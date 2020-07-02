«Брест на перекрестках уникальных судеб» – о книге исторических очерков Николая Александрова

02.07.2020 Любовь ПАВЛОВА

Буквально на днях вышла в свет в издательстве «Беларусь» (Минск, 2020) книга историко-биографических очерков, материалы для которых на протяжении ряда десятков лет собирал брестский журналист, историк, литератор Николай Александров. Многие из этих почти полусотни очерков печатались на страницах газеты «Брестский курьер» (1990 – 2017 гг.), создателем и главным редактором которой был Николай Александров и остается им на сайте «Брестского курьера».

Было бы несправедливо не упомянуть на сайте «БК» об этой стороне деятельности лидера независимой региональной газеты, что, помимо разносторонней актуальной информации, щедро делилась в статьях эксклюзивными исследованиями и открытиями в рубрике по истории «Фамильное древа Бреста».

Эти открытия вошли также в два альбома художественных плакатов с текстами Николая Александрова «Имена и времена» (100 заметных особ, связанных с тысячелетним городом над Бугом рождением или судьбой, творчеством), выпущенных в 2012 году под маркой «Брестского курьера» в ОАО «Брестская типография» и подаренных библиотекам, музеям, школам Бреста, а также многим краеведам и историкам.

К Тысячелетию Берестья-Бреста Н. Алексанров подготовил историко-биографическую энциклопедию «Фамильное древо Бреста», в которую вошло более восьми тысяч имен уроженцев славного города и тех, кто внес свой вклад в его историю. К этой дате многие уважаемые издательства и авторы в рамках госпрограмм или с помощью спонсоров постарались издать красивые, представительные энциклопедии, справочники, исторические монографии, наконец, художественные произведения. Масштабная энциклопедия «Фамильное древо Бреста», надеемся, дождется своего часа, когда звезды сойдутся и помогут ей увидеть свет. Предполагаю, что количество исторических личностей в этой энциклопедии еще более возрастет, ведь работа по ее наполнению продолжается, архивы и другие источники преподносят немало новых имен…

Однако, как известно, на пути к осуществлению крупных долгосрочных проектов рождаются попутные достижения. Вот так, как нечаянная радость, в республиканском издательстве «Беларусь» в июне 2020 года вышла в свет некоторая часть историко-биографических очерков Николая Александрова «Брест на перекрестках уникальных судеб». Действительно, «людей неинтересных в мире нет, их судьбы как истории планет», если о них точно, честно и сердечно поведает талантливое перо. История повседневности нам, читателям, часто дает больше знаний и понимания смыслов, нежели батальная, официальная, научная.

В аннотации к новой книге «Брест на перекрестках уникальных судеб» кратко определен круг героев очерков – «люди науки и культуры, педагоги и священники, строители и созидатели будущего». А я просто перечислю некоторые славные имена: Гурин Федорович – книгочей из средневекового Берестья; Александр Гельмерсен – участник Бородинского сражения, первый директор Александровского кадетского корпуса в Бресте, и плеяда педагогов этого военного учебного заведения; чех Игнатий Воячек, преподаватель музыки в Брест-Литовске, далее профессор консерватории в Санкт-Петербурге; Лейба Шерешевский, владелец типографии в Брест-Литовске, и продолжатели его дела; схииеромонах Феофил – настоятель Братской Свято-Николаевской церкви после Первой мировой войны; род барона Таубе – создателя брестского пивоваренного завода; Владимир Валенков – учитель Русской гимназии в Бресте-над-Бугом; офицер Дмитрий Карбышев – строитель Брестской крепости, а далее – герой Великой Отечественной войны; Владимир Высоцкий – дед нашего поэта-современника Владимира Высоцкого, а также его брестская родня; Николай Чурабо – славный художник Бреста, и многие другие. В книгу включены также фрагменты воспоминаний о Бресте разных времен.

Объем книги 190 страниц, тираж 700 экз. Книга вышла в твердой обложке с немалым количеством иллюстраций как цветных, так и черно-белых.

А теперь присоединю к этой аннотации несколько слов о книге самого автора, сказанные им на страничке Фейсбука после множества откликов на сообщение о выходе книги:

«Даже и не ожидал, что мой скромный труд — вышедшая в свет книга «Брест на перекрестках уникальных судеб» — вызовет такой интерес. Отношу это на счет того, что многие наши брестчане-берестейцы живут памятливо, с живым интересом к истории родного города. Кстати, книга уже поступила в нашу книготорговлю. Во всяком случае, она есть в продаже в книжном магазине «Искра» на Пушкинской — стоимость 20 руб. 03 коп. Полагаю, что и в других книгарнях имеется. Возможно, в разных магазинах разные цены. Если книга уже распродана (доставляют их туда порционно), можно оставить заказ — позвонят и пригласят. Для иногородних подсказываю вариант приобретения книги. Ее можно заказать (с пересылкою по Вашему адресу) по телефону издательства «Беларусь» в Минске: 8-017 20-36-013. Издательская цена 17 руб. + пересылка — обойдется примерно как приобретение в магазине. С зарубежьем — сложнее. Туда проблемно пересылать.

Да — и сердечно благодарю всех за отклики и поздравления по сему поводу».