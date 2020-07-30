Водно-зеленый каркас Бреста задумали украсить «жемчужиной». А окрестные жители против

30.07.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В Бресте водно-зеленым каркасом именовали экологическую концепцию зеленой зоны вдоль реки в городе — и это была замечательная идея, которую не раз озвучивали и городские власти. К примеру, Николай Власюк, главный архитектор Бреста (это было напечатано в разных выпусках газет, сохранились записи общественной встречи по проблемным вопросам в редакции газеты «Брестский курьер» 2017 года).

Что нам стоит дом построить?

Действительно, водно-зеленый каркас пока держит именно экологическую, прогулочную, физкультурную и досуговую функции реки и прибрежной зоны в городе.

Однако в последнее время концепция благоустройства стала меняться в сторону развлекательной рекреации, где в основе – точки питания, кафе, рестораны, общественно-развлекательные центры, прокат, а это связано с застройкой береговой зоны.

Судите сами. В самой близости к реке, в теньке под деревьями, застроил две фундаментальные открытые террасы со столиками и лестницей на берег ресторан «Ташкент».

Уже обсуждается строительство нового Дворца бракосочетаний – в общем-то, культурно-развлекательного центра на территории Городского сада у реки.

Уже на зелено-водный каркас, вторгаясь в самую прогулочную зону, хотят нанизать «жемчужину» – многоэтажный жилой дом с подземным паркингом, «с объектом общественного питания и бытового назначения». В застроенный жилыми высотками берег хотят вбить еще пятиэтажный, а по факту – шестиэтажный элитный дом с цокольными строениями. Один его подъезд должен выходить прямо на прогулочную дорожку вдоль реки. Правда, строители проговорились, что сия дорогая «жемчужина» будет огорожена, и видеонаблюдение и охрана приложатся. Вот так общенародное достояние – кусок берега – может стать элитным.

Второй подъезд «жемчужины» с паркингом имеет выход на ул. Интернациональную – бедствующую с 1960-х годов. Узкая дорога этой, некогда нарисованной как временная, улицы проходит под самыми окнами блочных пятиэтажек. Теперь сюда хотят влить поток новых личных авто и все автоформы обслуживания «жемчужины» (вывоз мусора, «скорые», МЧС, подвоз товара к точкам питания и бытового назначения, стоянки автомобилей). Насколько ухудшится качество жизни у жильцов соседних домов? Кто-то об этом думал? А коммуникации, что и сейчас не выдерживают канализационные сливы из 14-этажек (приходите на Интернациональную, 25, 23, 15, принюхайтесь у входов в дома к миазмам из закрытых подвалов) – выдержат ли они добавку сливов от нового дома?

Здесь планируется новостройка…

Кстати, на прибрежной территории проложено много всяческих кабелей и труб, не говоря уж о довоенных, которые не изучены. (Напомню про мощный подземный люк с системой труб и вентилей, откуда, говорят, коммуникации ведут за реку – в него лазили наши дети, а потом его просто закрыли бетонной плитой. Прилагаю фотоснимок этого места 1971 г. из архива брестчанки Елены Пружанец). И грунты здесь, говорят, могут поползти…

За спинами девчонок — бетонные сооружения…

Нынешний вид старых сооружений за забором…

Выражаем свое несогласие на строительство

Любуясь на красивые виды элитного дома в интернете, задумались о перспективах своей жизни сотни жильцов домов № 2, 7, 15, 19 ул. Интернациональной и дома №89 ул. Карла Маркса и поставили свои подписи под обращением к председателю Брестского горисполкома А. С. Рогачуку:

«…в рамках уведомления об общественных обсуждениях об ОВОС по объектам «Строительство многоквартирного жилого дома с объектом общественного питания и бытового назначения с подземным паркингом в районе ул. Карла Маркса 90,92, 94 в г. Бресте».

Выражаем свое несогласие со строительством данного объекта. Это решение является не рациональным в условиях стесненной застройки исторической центральной части города и оно не соответствует современному парковому облику набережной р. Мухавец. Хочется максимально видеть нашу набережную красивой и функциональной. Использовать ее для прогулок, спорта, отдыха детей и взрослых. Оставшуюся часть набережной сделать экологичной, с естественными уклонами и зелеными насаждениями. Учитывая плотность движения в вечернее время на набережной, хотелось бы создать на данном участке дополнительный сквер для отдыха и этим разбавить нагрузку на данном участке.

Также строительство данного объекта и земельные работы могут нанести ущерб жилым домам, находящимся в непосредственной близости».

Да, в многоэтажных домах уже наблюдаются некоторые тревожные изменения – о них свидетельствуют устно жильцы.

Жители ждут очной встречи-обсуждения

Как старожил Бреста и ул. Интернациональной, присоединяю свой голос к этому обращению. Знаю, что это сделают сотни и тысячи брестчан, для которых река в городе – общественное достояние.

К сожалению, я пока не познакомилась с положениями нынешних законов, что позволили выставить напоказ такой очевидно антиэкологичный проект. Надеюсь на то, что законы эти знают специалисты, такие как начальник Брестской инспекции по охране природных ресурсов и окружающей среды Петр Брыш (он, кстати, контактное лицо на общественном обсуждении, принимает обращения), которые наверняка выполнят свой служебный и гражданский долг – защитят закон и реку в городе.

Предполагаю, что общественные обсуждения в интернете во время коронавируса и летних отпусков вряд ли отразят преобладающее мнение брестчан на ситуацию с внедрением жилого дома-«жемчужины» с высоким уровнем комфортности в береговую зеленую зону.

Жители домов этой зоны ждут непосредственной встречи, собрания с авторами проекта «жемчужины» и городскими властями.

Пока же народ заволновался, стал обращаться в СМИ.

Вот и я по просьбе горожан вношу свою лепту в обсуждение – данной статьей с кратким анализом проблемы (для этого написала еще одну главку –ретроспективную, читайте ниже), со своим взглядом на развитие водно-зеленого каркаса реки в Бресте.

Предыстория показывает смену экологического вектора

Береговая зона реки в городе всегда была в поле зрения брестчан, ведь это важная общественная территория, традиционно используемая как место отдыха и оздоровления. Целый век здесь располагались пляжи, лодочные причалы, гребные базы, различные клубы. Но главное – зеленая прогулочная зона, липово-каштановый бульвар над Мухавцем, которые продолжал Городской сад.

С течением времени менялись власти и концепции, но река оставалась главной артерией экологии и рекреации: скверы, прогулочные дорожки, пляжи, теплоход «Гродно». Правда, с 1980-х волюнтаристски добавились 14-этажные жилые дома на самом берегу в природоохранной зоне. И между ними магазин «Сервис» для ветеранов – заслуженных жителей Бреста.

При всех благих намерениях в течение нескольких десятилетий набережная приходила в заброс: за аллеями лип и каштанов до речного порта почти никто не следил, с дорожек и зарастающей водной глади слабо убирался мусор, на лодках собирались пьющие компании, в некие объекты – бетонные дзоты, подземный люк с коммуникациями у речного порта лазили дети.

Однако на бумаге концепции развивались. Приведу, к примеру, проект «Строительство набережной в г. Бресте от ул. 17 Сентября до речного порта» (я уже цитировала его, когда ранее писала о набережной в «Брестском курьере»).

Итак, напомню цитаты из ответа на обращение брестчан от 12 февраля 2009 года, подписанного тогдашним первым заместителем председателя горисполкома В.Лаптейкиным, первые две – со стратегическими посылами:

«Генеральный план береговой зоны проектируемой набережной разработан с условием сохранения естественного ландшафта и исторической застройки».

«Основное значение устройства набережных в крупных городах, где застройка подходит непосредственно к водоемам, это вопрос прежде всего экологический, который несет функцию защиты водоемов от возможных загрязнений со стороны города».

А теперь конкретная цитата по береговой зоне, которая хотя бы в теории акцентировала экологические ценности:

«Проектом озеленения предусматривается подсыпка существующего откоса жилой застройки со стороны улицы Карла Маркса и крепление откоса георешетками с щебнем фр. 20-40 мм с растительным грунтом и посевом трав, устройство газона на территории гребной базы, восстановление газона на затрагиваемых строительных участках, посадка деревьев вдоль пешеходной дорожки верхней террасы, посадка композиций из деревьев и кустарников, устройство цветников. Существующие старые деревья декоративных пород (липа, каштан), произрастающие в границах работ, сохраняются с проведением необходимых мероприятий по лечению…»

Да, благие намерения, ими, как известно, выстелены определенные дороги…

Тренды благоустройства последнего десятилетия

В 2010-х годах началось благоустройство набережной с парапетом, возведение масштабной пристани напротив былого магазина «Сервис», который далее стал кафе «Галера», а теперь рестораном «Ташкент».

Тогда и фонтан напротив магазина «1000 мелочей» открыли, и прогулочную дорожку вдоль реки расширили и благоустроили до старого причала на ул. Советской.

Благоустройство затихло на время, пока новый мэр и команда не взялись за дело, и к Тысячелетию Бреста были завершены прогулочные и велодорожки до речного порта, очищен, расчислен и открыт Городской сад.

Правда, за это же время погибли почти все столетние липы и каштаны вдоль реки… Но насадили много молодых деревцев и кустов, хвойных.

Правда, береговой ландшафт изменился, как любят у нас с радостью говорить – до неузнаваемости, к воде не подойти. Но как хороши и аккуратны дорожки, парапет, пристани и Городской сад!

Горожане с радостью наблюдают продолжение строительства прогулочной дорожки с парапетом в сторону Брестской крепости – она соединит в единую линию, без тяжелых переходов, путь в крепость семей с колясками, велосипедистов, скутеристов и всех остальных. Нам нужны эти общественные пути, территории, живые деревья и кустарники – общие ценности.