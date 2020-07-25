«Любимому городу…» — подарок от Брестской филармонии

25.07.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото: Виктор ОМЕЛЬЧУК

Конец недели стал началом празднования Дня города, или 76 годовщины освобождения Бреста от немецких оккупантов. В рамках этой памятной даты 24 июля в Брестской филармонии прошел уже традиционный праздничный концерт «Любимому городу…»

В прошлом году на Тысячелетие Бреста концерт с таким названием прошел в зеленом филармоническом дворике, что пришлось по душе и зрителям, и самим артистам. А в этом году замученные вирусом и санитарными ограничениями все с особым нетерпением ждали встречи именно в уютном дворике филармонии. И она состоялась и оправдала все ожидания.

Ведущий Игорь Пашечко воскликнул «Наконец-то!» и поздравил всех горожан с Днем Бреста. А далее в концерте зазвучал Камерный оркестр филармонии под управлением Вячеслава Прилепина, и каждая композиция в его исполнении, будь то знакомая популярная классика и композиции наших современников или новая (для меня, например, это была «Полька» Шостаковича), звучали живо, выразительно. Вдохновенно звучали соло – виолончель Валентины Горновской и скрипка Андрея Кириловича. В сопровождении оркестра замечательно пел вокальный ансамбль «Крэсiва» — то дуэт, то трио, а выбор романсов соответствовал легкому настроению городской публики.

Пришлись кстати и стихи о любимом Бресте, прочитанные со сцены поэтом Николаем Александровым.

Концертную программу украсили арии из опер и оперетт в исполнении сопрано Людмилы Карпук, лауреата международных конкурсов, в огранке Камерного оркестра. Аплодисменты были горячими во все течение концерта.

Небесная канцелярия не подкачала, так что будем надеяться на продолжение музыкально-поэтических встреч в филармоническом дворике Бреста.