Брестский Курьер

Сергей Смирнов: «У каждого должна быть своя Брестская крепость»История

Сергей Смирнов: «У каждого должна быть своя Брестская крепость»

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05.07.2020

В июне 1961 года в Брестскую крепость впервые для памятной встречи съехались ее защитники, коих в живых было еще немало. Всего на памятную акцию приехали более 150 человек из разных городов Союза. Как раз к этому событию в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга Сергея Смирнова «Герои Брестской крепости» — вы видите ее на первом снимке в руках П.М.Гаврилова. Видимо, ее вручали участникам обороны по прибытии на вокзал в Бресте. Масштаб и эмоции тех дней — на фотографиях фотокора «Зари» Евгения Макарчука.

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