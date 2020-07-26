Флотское братство Бреста отмечает день ВМФ

26.07.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Накануне Дня Военно-Морского Флота представители флотского братства Бреста традиционно собрались у памятника морякам-цусимцам возле Свято-Николаевской церкви, возведенной в начале ХХ века в дань памяти защитникам восточных морских рубежей.

Прозвучала команда к построению…

Алексей Овечкин, в прошлом инженер-судоводитель, в последующем прошедший ряд руководящих должностей в Бресте и области, ныне председатель Брестского представительства Движения поддержки флота, напомнил в приветственном слове о былых заслугах белорусов, в том числе многих берестейцев, в истории флота, об их жертвенных подвигах и неумирающей славе.

О том, как море воспитывает души и выковывает характеры, говорил в своем выступлении Валерий Касатонов, капитан первого ранга, офицер-подводник.

Он в этом флотском братстве своего рода летописец-маринист, автор целого ряда книг новелл, последняя из которых — «Штурман Северного флота» — вышла в издательстве «Альтернатива» аккурат в кануны Дня ВМФ.

Порадовало участников встречи у памятника цусимцам и то, что на Балтике на днях прошел ходовые испытания новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов», названный в честь родного дяди нашего брестчанина-каперанга, в династии у которого — аж три адмирала в трех поколениях!

Далее к памятнику, который был сооружен у Свято-Николаевской Братской церкви к 100-летию Цусимской морской битвы, легли красные гвоздики. Память не гаснет…

Кстати, в Бресте существуют два домашних флотских музея. По ходу встречи зашел разговор о том, что в будущем было бы полезно эти инициативы как-то объединить, расширить и вывести в люди. Тем более что в нашем городе новых покорителей океанских просторов взращивает Клуб юных моряков. Так что флотскому братству Бреста — семь футов под килем на все грядущие времена!