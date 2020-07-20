Кто сегодня покупает в Германии «Майн кампф»?

95 лет назад, 18 июля 1925 года, был опубликован первый том печально известного опуса Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) «Майн кампф». Примечательна не книга, а ее судьба. Неудобоваримая мешанина из автобиографии, изложения национал-социалистической доктрины, человеконенавистнической, расистской доктрины, антисемитских призывов и примитивно сформулированных претензий на мировое господство стала фактически программой действия страшной диктатуры, идеологией «третьего рейха».

Настольная книга «третьего рейха»

Гитлер писал первый том, точнее диктовал его своему соратнику по борьбе и сокамернику Рудольфу Гессу (Rudolf Heß), в тюрьме, куда попал после провала так называемого «пивного путча» 9 ноября 1923 года в Мюнхене. Поначалу книга должна была называться длинно: «Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости», но издатель, тоже большой поклонник «фюрера», придумал более короткое: «Mein Kampf» — «Моя борьба». Поначалу книга продавалась вяло, но чем популярнее становились в Германии национал-социалисты, тем чаще ее покупали.

«Майн кампф» сделал Гитлера миллионером. Во времена национал-социализма его книгу в обязательном порядке приобретали библиотеки и университеты, ее вручали молодым в ЗАГСе, как раньше вручали Библию, ну и, конечно, у партийных функционеров книга должна была стоять дома на видном месте, иначе это расценили бы как нелояльность со всеми вытекающими последствиями. С каждого проданного экземпляра «фюреру» капали потиражные — 10 процентов. При этом он специальным указом освободил себя от уплаты налогов, и уже к 1943 году его доходы от продажи «Майн кампф» составили 5,5 миллионов рейхсмарок.

«Майн кампф» в Индии, России и других странах

После разгрома «третьего рейха» книга фактически была запрещена в Германии. Земельные власти Баварии, которые владели правами на книгу, не давали разрешение на перепечатку даже фрагментов. И пытались время от времени судиться с теми, кто это делал за границей, но это было трудным и, в общем-то, безнадежным делом.

Скажем, в Индии «Майн кампф» выпускают с 2003 года сразу семь издательств — небольших, да и продавали долгое время только по 40-50 экземпляров в год. Но в Чехии в 2004 году издателя, напечатавшего книгу Гитлера без каких-либо комментариев, приговорили за «антиконституционную пропаганду» к трем годам тюрьмы условно. К тому моменту было продано 90 тысяч экземпляров.

В России «Майн кампф» после 1992 года, когда фактически отменили запрет на его публикацию, выходил несколько раз — в таких издательствах, как «Витязь», «Русская правда» и тому подобных. Потом, правда, публикацию пропагандистской книги «фюрера» снова запретили.

Десятое переиздание книги Гитлера

Еще до того, когда истек срок действия авторского права, после долгих дискуссий в Германии все же решили подготовить так называемое «критическое издание»с подробными комментариями и примечаниями современных историков, объясняющими суть этого человеконенавистнического манифеста и уточняющими факты, которые Гитлер исказил. Занимался этим мюнхенский Институт современной истории (Institut für Zeitgeschichte). В 2016 году вышел двухтомник, в котором почти две тысячи страниц. Из них почти две трети занимают комментарии, примечания и уточнения — общим числом около трех с половиной тысяч.

Так выглядит «критическое издание» книги Гитлера «Майн кампф» с комментариями, примечаниями и фактическими уточнениями

Уже в первый год было продано 85 тысяч экземпляров «критического издания», после это было уже десять допечаток. Столь большой интерес стал для очень многих неожиданностью, тем более что книга — дорогая (она стоит 59 евро) и ее нужно заказывать в интернете: на прилавки магазинов ее практически не выставляют. Кто же покупает «критическое издание» «Майн кампф»? Кто его читает сегодня? Неонацисты? Вечно вчерашние?

Нет. Большей частью это люди, профессионально занимающиеся историей, ученые, преподаватели вузов и старших классов школ. Также это издание покупают университетские и научные библиотеки.

Нудный опус «фюрера»

Вряд ли вообще можно говорить, что книгу читают. Ее изучают. Читать ее трудно. «Майн кампф» написан бестолково, нудно, тяжелым, корявым языком, скучно и совершенно неудобоваримо. Об этом можно судить хотя бы по первым фразам, которыми начинает родившийся в Австрии Гитлер свою книгу: «Счастливым предназначением видится мне сегодня то, что судьбой мне было определено родиться в Браунау-ам-Инн. Ведь этот городок находится на границе тех двух германских государств, воссоединение которых всеми средствами — по меньшей мере, для нас, молодых — представляется целью жизни!» И так на протяжении более чем семисот страниц!

Не случайно исследования показывают, что даже в нацистской Германии «Майн кампф» хотя и покупали, и в школах изучали, но мало кто читал. Не читают ее и неонацисты. Опасения, что новое издание может привести к росту правого радикализма в Германии, который получит таким образом новую «подпитку», оказались, к счастью, напрасными. Первое время казалось, что этот пропагандистский опус станет бестселлером, но сегодня в рейтинге книг, которые покупают в Amazon, «Майн кампф» занимает 21213-е место.

Deutsche Welle