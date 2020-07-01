Магия голоса брестского Левитана. 1 июля отмечает 70-летие Александр Ковальчук

01.07.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

30 лет отдал работе диктором на областном радио Бреста Александр Яковлевич Ковальчук – и это целая эпоха. Начав работать еще студентом филфака, он затем был принят на полную ставку и вырос в диктора высшей категории.

И все годы одинаково трепетно, ответственно, с полной выкладкой ежедневно выходил в эфир: новости, тематические передачи, литературный радиожурнал – разные тексты читал профессионально, грамотно, точно интонационно, когда требовалось – художественно. Перед записью в студии работал над текстом с карандашом, скрупулезно выправлял орфографические и стилистические погрешности коллег или приглашенных, расставлял ударения – доставал, одним словом. Но зато в эфире голос его звучал безукоризненно – и это делало имидж нашему радио, нашему краю. Вместе с напарницей диктором Светланой Минич они замечательно сотрудничали, это был эталон дружеских, почти родственных отношений. Как и в целом в радийном коллективе, которому по-хорошему завидовали более конфликтные редакции.

Саша вел иногда и телепередачи, приглашали его на городские мероприятия, на ведение концертов и спортивных баталий.

А в кругу коллег любили мы творческие посиделки по разным праздничным поводам, и Саша заводился – предлагал нескучные, с перчиком вариации праздников.

В двухтысячном году отпраздновали мы 60-летие областного радио – и это был определенный пик проводного радиовещания.

Жизнь технически развивалась, приходили новые технологии, ФМ-диапазон, прямые выходы в эфир. Все радиожурналисты перестраивались на самостоятельный полный цикл создания программ, сами вели их – и дикторы оказались как бы не у дел. Руководители-новаторы не смогли найти применения высококлассным специалистам, и в начале нулевых Александр Ковальчук ушел с работы. Поводом для ухода стала его одинокая старенькая мама, которую он уехал досматривать в деревне. Но его голос, его профессионализм все равно был востребован: он звучал на православных фестивалях и в костеле, на стадионе и в… тролейбусе. Да, брестский Левитан объявлял остановки, призывал вести себя достойно – и до сих пор его хорошо поставленный голос позитивно влияет на брестчан и гостей города, даже если они не знают об этом.

После ухода Александра Ковальчука и я недолго задержалась на радио, и уже как газетчица приехала к нему в деревню Замшаны Малоритского района, где добрый и чуткий сын досматривал престарелую маму. Признаюсь, когда увидела ее, светлую и душевную, однозначно поняла, где истоки Сашиного характера и судьбы.

А потом обиняком узнала и про отца – Якова Ковальчука, тогда уже ушедшего в мир иной, про его высокий моральный авторитет в семье и у сельчан. Особенно меня зацепила семейная история военного времени, связанная с Яковом Ковальчуком, о которой мне хотелось рассказать тогда – но вот только сейчас верну этот долг самой себе и людям. Но вначале коротко о другой истории, на которую также навел меня коллега Саша.

Итак, в 2006 году я приехала в Замшаны, чтобы написать о семье Литвинюков, чьи родители в войну спасли жизнь 17-летнего Йоськи. Его в 1942 году ноябрьским днем вывели в колонне евреев за Малориту на расстрел, заставили раздеться. И уже стоя нагой над вырытой ямой, юноша решился на сопротивление, на побег. Пули не достали беглеца, день он провел в лесу. А ночью пришел в деревню к дому Литвинюков, которые с односельчанами пошли на смертельный риск и спасли Йоську, направив его к партизанам.

Подробно этот очерк под названием «Материнское благословение – сильнее смерти и немилосердного времени» был опубликован в газете «Брестский курьер» №41 в октябре 2006 года.

Тогда же в Замшанах я узнала, что попавшие в гетто и предчувствовавшие беду от немецких оккупантов некоторые еврейские жители Малориты попросили уважаемого отца семьи, православного верующего Якова Ковальчука сохранить их вещи. Они доверяли чести этого простого крестьянина, христианина. И он все годы войны хранил ценности закопанными у себя во дворе, и какие бы тяготы ни испытывала семья, не позволил даже заглянуть в схрон. Только после освобождения Беларуси, когда стало ясно, что хозяева не вернутся за вещами, отрыли и открыли сундуки – а вещи превратились в прах…

Что ж, все мы вышли из праха и станем прахом. Но очень важно, как мы живем и как умираем. И протянется ли нить почитания и памяти от отцов к детям и далее.

Я увидела эту незримую нить в семье Александра Ковальчука, моего современника и коллеги. И сейчас, в его весомый юбилей, хочу поблагодарить Александра Яковлевича за совместные годы труда и общения, за стойкость и верность традициям нашего края. И пожелать бодрости и радости на многия лета!

Старая гвардия Брестского областного радио приветствует тебя, Саша! Снимок 80-х гг. минувшего века…