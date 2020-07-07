Вечер накануне Ивана Купалы в Бресте и повеселил, и искупал в дожде

07.07.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото: Виктор ОМЕЛЬЧУК

Как зимой мы светло и мистически, по-гоголевски, ощущаем вечер накануне Рождества (а он приходится на зимнее солнцестояние), так летом 6 июля, вечером перед Иваном Купалой, мы начинаем отмечать этот большой народный и церковный праздник, что приходится на солнцеворот – народное название летнего солнцестояния.

После знойного и душного дня 6 июля с удовольствием, гуляючи, пошли через всю Советскую в областную филармонию на «Купальский вечер» – фольклорно-развлекательную программу от ансамбля «Рапсодия».

Наконец-то Брест возвращается культурная жизнь в живом общении!

Хотелось сесть за столик в уютном филармоническом дворике, который оценили еще на концерте в честь Тысячелетия Бреста. После затянувшегося застоя от коронавируса так желанны движение, радость от музыки, встречи с милыми людьми пусть и на социальной дистанции. И хотя на этот раз надвигавшаяся гроза прогнала артистов и зрителей в зал филармонии, получили впечатлений по полной.

Под живую инструментальную музыку ансамбля «Рапсодия» ведущие программы Васiлiна и Цярэшка пели и плясали сами, с другими народными персонажами – и зрителей учили, вовлекали в хороводы и игры. Это особенно заводило тех, кто пришел с детьми, но с течением программы в интерактивных играх, конкурсах, песнях и танцах поучаствовали все возрасты.

Замечательно вписалась в народный праздник брестская вокалистка Александра Моминова – особенно с песней «Купалiнка». Зрители получили удовольствие и призы – билеты на следующие программы в филармоническом дворике, куда хочется приходить чаще. И за эстетическим удовольствием, и за вкусным угощением от ресторана «Срэбны талер». В нашем случае это были мои любимые драники, а наверх еще и чай, и бокал шампанского – чего же боле?!

Молодцы – артисты филармонии, много интересных и разнообразных программ подготовили для брестчан на лето – классических, народных, эстрадных. Особенно хорошо, что на концерты можно ходить семейно, с детьми, что за столиками без проблем можно накормить их и напоить водичкой, чаем.

Так что следите за афишей и выбирайте новые программы уже 10, 17, 24 и 31 июля.