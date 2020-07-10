Художники Бреста стремятся достичь Франции – по следам уроженцев Беларуси из Парижской школы

10.07.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Этим летом после ряда месяцев карантинного простоя наконец-то начала оживать культурная жизнь Бреста: концерты, спектакли, выставки. Вот и 10 июля в центральном выставочном зале ООКЦ на Советской прошел вернисаж проекта «Брест по-белорусски и по-французски» — первой, по замыслу организаторов, выставки работ брестских художников, которая далее, при содействии дипломатов Франции в Беларуси и Бресте, будет показана во французском Бресте. В планах проекта – ответный показ в белорусском Бресте выставки работ художников из французского Бреста.

Благородные цели художественного обмена, более глубокого познания культуры и ментальности наших стран, через конкретные города с похожим названием, наконец, нахождение общих точек интереса – это всегда сближает.

Известен проект «От Бреста к Бресту», который в 2015 году был организован газетой «Брестский курьер», поддерживался Брестским горисполкомом и проводился по европейским одноименным городам и местечкам – проект подробно освещался «БК».

В этом году замах у брестских художников немалый, и хорошо, что творческому народу хочется движения.

Часть местных живописцев и скульпторов под началом руководителя Брестской организации Николая Кузьмича свои мечты доверили минскому культуртрегеру Ларисе Финкельштейн – основателю частной некоммерческой концептуальной галереи «Брама», искусствоведу, члену ряда творческих союзов Беларуси – художников, дизайнеров, критиков. У нее богатый опыт проведения пленеров белорусских художников и фотографов, что называется, «на колесах», и на базе галереи «Брама»: в 2019 году таковой пленер был посвящен белорусским художникам Парижской школы.

Брестчане хорошо помнят «Аксиомы» — выставку оригинальных полотен художников этой знаменитой школы Марка Шагала, Льва Бакста, Хаима Сутина, Михаила Кикоина, Осипа Цадкина, Пинхуса Кременя, Якова Балглея и других, показанную в Бресте в прошлом году к Тысячелетию Бреста.

Помнят и то, что одну из работ уроженца Бреста Якова Балглея выкупило и подарило городу-юбиляру Почетное консульство Франции в Бресте.

Я же напомню, что еще в марте 2011 года в Художественном музее, что в Брестской крепости, прошла презентация книги Владимира Счастного «Художники Парижской школы из Беларуси» — ее провел сам автор, известный белорусский дипломат, исследователь художественной истории и судеб художников – выходцев из белорусских местечек начала XX века. Книга открыла многие неизвестные для современных белорусов страницы мировой истории, придала импульс в исследовании творчества и судеб выдающихся художников-земляков.

Так, газета «Брестский курьер» уже в 2012 году наладила связь с родственницей Якова Балглея из Лос-Анджелеса Кэтлин Балглей, преподавателем американского университета. Она побывала в Беларуси и навестила также редакцию «Брестского курьера», где обменялась информацией с главным редактором газеты Николаем Александровым. И предоставила ему возможность отсканировать материалы из французской книги о Якове Балглее. Визуальный ряд книги впервые показал многие работы этого художника Парижской школы, не известные в его родном Бресте. Распечатка фотографий его работ стала основой первой масштабной выставки творчества Якова Балглея в брестской художественной галерее «БелАрт».

Но вернемся к вернисажу выставки 10 июля этого года в Бресте.

Куратор проекта Лариса Финкельштейн подробно и с теплотой представила участников выставки художников разных поколений и направлений – Владислава Куфко, Николая и Петра Кузьмичей, Алексея Жерело, Александра Улыбина, Оксану Гайдукович, Антонину Гурщенкову, Леонида Тарабуко, Андрея Герасименко, Олесю Гурщенкову, Сергея Костюка. Около 40 их полотен, графики и скульптурных композиций – это работы последних нескольких лет.

Надо отметить, как профессионально и быстро собрала выставку команда, в которой не последнюю скрипку играла и директор выставочного зала ООКЦ Екатерина Шевченко. Всех организаторов и участников выставки «Брест по-белорусски…» отразил также своевременно выпущенный буклет.

Выставка в Центральном зале Бреста продлится до 19 июля.

Хочется предположить, что она – первая ласточка проекта популяризации брестских художников, и с течением времени к проекту присоединятся другие замечательные мастера кисти и резца города над Бугом, создающие его имидж, к примеру, Леонид Ротько, Игорь Романчук, Павел Рябов, Тамара Денисова, Анастасия Фетисова и немало других; они уже известны и ценимы во многих странах Европы и не только.