Привет Бресту из марта 1917-го

28.07.2020 Николай Александров

Эти фотографии я когда-то купил в одном из антикварных магазинов Бреста. Сейчас стал их пересматривать — и решил выставить на обозрение почтенной публики ввиду уникальности одной из оборотных надписей.

Вот сама эта фотография и ее оборот.

Попытался я расшифровать почерк и прочёл следующее:

«На Долгую и Добрую память дорогим родителям и также сестре Синклити…. (не вполне разборчиво) и моей жене Софии III 1917 года. Снялся 1 Марта в 1-й день Свободы России. Дорогая жена София, я стою и положил левую руку на товарищей. Посмотрите мое лицо. Онищук Иван».

Фамилия Онищук вполне распространенная в Прибужье. Фотография сделана где-то в России — опустошенный войною Брест-Литовск тогда находился еще под немцами. Вероятно, и семья, которой был адресован снимок, обреталась в эвакуации и лишь позже, после 1918-го, вернулась в родной город.

В пакете с этой фотографией были другие, которые, возможно, подскажут историю их владельцев.

Оборот этой фотографии пустой — без надписей и каких-либо обозначений