Камни, шумовые гранаты и пострадавшие. Как прошел второй день массовых протестов в Бресте

11.08.2020 TUT.BY

10 августа в Бресте вновь прошли стихийные массовые протесты. На проспекте Машерова строили баррикады из лавочек, в милицейские щиты летели куски плитки, а силовики разгоняли толпу шумовыми гранатами, дубинками и, как утверждают очевидцы, резиновыми пулями. Есть пострадавшие.





Казалось, что после воскресного «хапуна» вечер понедельника в Бресте пройдет спокойнее. С 19.00 по пешеходной улице Советской гуляли небольшие компании с белыми браслетами. Скоплений людей на «пешеходке» заметно не было.





О том, чем чревато участие в несанкционированном массовом мероприятии, брестчанам напомнили сотрудники милиции, которые около 19.30 появились на Советской со стороны улицы Гоголя в защитной амуниции и шлемах. Те, кто находился в это время возле памятника 1000-летия побежали к кинотеатру «Беларусь». Силовики большой колонной проследовали в ту же сторону.

Милиция обогнула кинотеатр и повернула на улицу Буденого. Люди пошли по Советской дальше, в направлении ЦУМа.





На пересечении с улицей Островского собралась небольшая группа брестчан. Они стояли возле дома, из открытого окна которого доносились звуки фортепьяно. Репертуар удовлетворял любые вкусы. Была и «Вставай страна огромная», и «Разбуры турмы муры».





Люди слушали музыку и поддерживали пианиста аплодисментами. Выход с Советской на проспект Машерова перекрыла милиция. На перекрестке стали задерживать людей.













«Хапун» начался и на Советской. Милиция применяла дубинки, забирала людей и отводила к припаркованным на проспекте Машерова бусикам и автозакам.

На пересечении с улицей Островского протестующие собрались в колонну. Первые ряды сомкнули руки в сцепке. Милиция выстроилась в линию поперек Советской.





Некоторое время стороны стояли напротив друг друга. Затем колонна демонстрантов развернулась и двинулась по улице Дзержинского к бульвару Космонавтов.





Люди прошли по бульвару до перекрестка с проспектом Машерова и перегородили проезжую часть. К ним навстречу вышла милиция. Часть протестующих стала в сцепку.

В милицию полетели бутылки, фейерверки и предмет, похожий на самодельную дымовую шашку, который чадил черным дымом. Во время стычки мужчина достал баллончик и распылил его содержимое в сторону силовиков.





Кто-то крикнул: «Окружай!», и сцепка демонстрантов двинулась на щиты, завязалась потасовка. К милиции прибыло подкрепление, раздались хлопки шумовых гранат, и протестующие отошли к 15-й школе.

Здесь на дорогу начали выносить лавочки и строить баррикады. Некоторые демонстранты выкапывали тротуарную плитку, разбивали ее на части об асфальт и бросали в сторону милиции. Были среди протестующих и те, кто просил этого не делать.













За спиной милиционеров чадит предмет, похожий на самодельную дымовую шашку

Силовики выстроились в линию по всей ширине проспекта Машерова и начали оттеснять людей к Кобринскому мосту. Во время разгона демонстрации один из ее участников получил проникающее ранение нижней части тела. Как сообщили TUT.BY очевидцы, его отнесли на газон и извлекли из раны предмет, похожий на резиновую пулю. Потерпевшему оказали первую помощь и передали медикам.









Противостояние демонстрантов и силовиков на проспекте Машерова продолжалось около часа. Под грохот шумовых гранат люди отходили к следующим баррикадам. В милицейские щиты летели бутылки и куски тротуарной плитки.

Перед перекрытым Кобринским мостом колонна разделилась. Одна ее часть пошла по улице Нефтяной в направлении улицы Гоголя. Другая двинулась в сторону набережной. По рассказам очевидцев, на проспекте Машерова в автомобиле милиции разбили стекло.





















Та часть колонны, которая пошла по улице Нефтяной, вышла на улицу Гоголя, прошла до памятника 1000-летию и повернула на Советскую. Ближе к ночи протестующие добрались до того места, с которого все началось — перекрестку с проспектом Машерова.

Здесь дорогу колонне перекрыли сотрудники милиции, которые выстроились по всей ширине «пешеходки». Тем временем с другой стороны «кардона», возле ЦУМа, собралась еще одна группа протестующих. В милицию полетели бутылки и камни, а в сторону демонстрантов — шумовые гранаты. В этот момент со стороны Кобринского моста раздались громкие хлопки.





Во время противостояния на улице Советской один мужчина получил проникающее ранение в область живота. По его словам, в него попали резиновой пулей. Один из демонстрантов забинтовал ему рану и пошел к милиционерам, чтобы те вызвали скорую. Его задержали и отвели к автозаку. Мужчина с кровоточащей раной пошел по Советской домой, на улицу Дзержинского. Пробегавшие мимо милиционеры нанесли ему несколько ударов дубинкой.





Прохожие помогли пострадавшему дойти до подъезда и вызвали скорую. К мужчине также подошел инспектор ГАИ. Он принес аптечку, обработал рану, забинтовал ее и вместе с остальными оставался на месте до приезда медиков. Скорая увезла мужчину в больницу.





Тем временем протесты в центре Бреста продолжались. Разрозненные группы демонстрантов разгоняли на набережной, площадке возле ЦУМа, Советской и других улицах города.

Ближе к 00.00 люди стали расходиться. Точное количество задержанных устанавливается.