В этнографии – оберег нашего будущего. «По следам музейных экспедиций» ведет этнографическая выставка в Брестском областном краеведческом музее

28.08.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Когда лето идет на слом, а в душе у вас осень, особенно светло становится от встречи с непреходящими ценностями родного края. Например, домоткаными вышитыми ручниками и фартушками, деревянными резными прялками и скульптурными сюжетами. Так именно произошло 27 августа в Бресте, в Областном краеведческом музее, на презентации этнографической выставки «По следам музейных экспедиций», посвященной 70-летию БрОКМ.

Почти полгода в музее не было публичных встреч – из-за короновируса, санитарного режима. И вот наконец заинтересованные брестчане пришли на первое из цикла мероприятий, приуроченных к весомому юбилею главного музея области – на этнографическую выставку «По следам музейных экспедиций». И попали на яркий праздник, который начался живым перфомансом в народном духе.

Из куфра-сундука щедрая господыня вынимала на показ постилки и подзоры, уборы и ручники, которые ее просили подарить музею молодые сотрудники (публика с юмором подсказывала – не подарить, а продать!).

В финале всех угостили яблоками из кошиков, а ведущая презентации Ольга Новикова, заведующая научно-методическим отделом, представила участников перфоманса и повела рассказ о том, почему юбилейный цикл мероприятий начали именно этнографической выставкой. За 70 лет деятельности БрОКМ – музей этнографического профиля – собрал 175 тысяч единиц хранения. Из них две тысячи – предметы народной культуры и быта Брестской области, собранные во время экспедиций в разные районы и села, в самую глубинку Полесья. На выставке представлена сотня самых ярких, самобытных экспонатов этой этнографической коллекции.

Как отметил Алексей Митюков, директор БрОКМ, именно народная культура, традиции – тот генетический код, который отличает одну нацию от другой.

А как показала этновыставка, наша народная культура наработала такие образцы ткачества, резьбы, уборов, утвари, которые совершенны по форме и наполнены смыслами в каждом своем штрихе. Так, к примеру, те же вышивки, орнаменты несут в себе не только информацию и гармонию, но и оберегающие символы, защитную энергетику.

И пусть менялись времена и моды, но народные строи, хотя бы как музейные экспонаты, затрагивают самые глубокие струны родства – те самые, на генном уровне. И могут работать на потомков, используясь, скажем, в книжной графике. Это уже мысль друга БрОКМ Антона Дацковича, аспиранта-археолога, благодаря которому в последнее время этнографическая коллекция музея пополнилась новыми предметами.

Ольга Новикова, чья научная деятельность в БрОКМ была посвящена этнографии, провела новую тематическую экскурсию по выставке, где представлены самые известные раритеты, к примеру, женская одежда Малоритского, Кобринского строев. Многие редкие предметы показывались впервые: женские безрукавки-гарсеты, каптур – реконструкция головного убора Домачевского строя, каменецкие резные прялки. И колодный улей, и дымарь, и другое, что надо бы посмотреть при повторном походе в музей.

Классикой жанра стал деревянный народ пружанского мастера-резчика Николая Тарасюка, который творил в наше время, основал в родном селе Стойлы на своем подворье авторский музей «Успамiны пра Бацькаушчыну», где сотни деревянных скульптур – фигур его земляков, занятых трудом или на праздниках, на полях или в церкви, на собрании в колхозе.

Несколько лет, как мастер покинул этот свет, но остался душой в уникальных своих композициях из дерева и лозы, в своем деревянном народе…

Во время презентации этнографической выставки уроженцы разных мест Брестчины вспоминали свои корни – как, например, Григорий Бысюк, директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», вспомнил деревню Непли Брестского района, ее быт и обычаи, основы семейного воспитания. А у былого руководителя БрОКМ Таисии Новиковой местом рождения оказался Пружанский район, а у меня Кобрин, и это та национальная почва, которая объединяет при всех различиях диалектов и строев.

Новый музейный сезон, посвященный 70-летию БрОКМ, начатый ярко и интересно, обещает такое же продолжение. Успеха музею-юбиляру!