Цепь солидарности в Бресте — против насилия над мирными гражданами

13.08.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ
В Бресте с 10 утра в самом центре — от Свято-Симеоновского храма до Белтелекома, после обеда до бульвара Шевченко протянулась женская цепь солидарности с цветами. Женский протест был направлен против насилия в отношении мирных граждан.
Проезжающие машины непрерывно сигналили в поддержку собравшимся. Милиции не наблюдалось. Собралось несколько сот человек, а к вечеру эта цепь все более возрастала. Многие были с детьми. Больше молодых, но наблюдались и постарше вплоть до пенсионерок. Не было флагов, скандирования лозунгов, лишь кое-где виднелись небольшие плакатики.
Пройдя вдоль всей цветочной шеренги, увидел немало знакомых лиц. Кое-кто приехал из близлежащих сел, как, например, библиотекарша Лариса. Никаких «проплаченных», в этом убедился по разговорам с участницами мирной цепи. Волонтеры разносили воду в пластиковых бутылках.
Обратил на себя внимание молодой человек с малышом, раздававшие девушкам и детям мороженое. Я спросил у него, кто он и почему этим занимается, своя ли это инициатива. Артур (так он представился) — гастарбайтер, но живет в Бресте. Сам решил в эту жару угостить девчат мороженым. Сын Даник помогал раздавать подарки.
Встретил здесь и Стаса Коршунова, корреспондента TUT.BY, которого накануне выпустили из ИВС, извинившись за «ошибочное» задержание. Он продолжает работу.
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