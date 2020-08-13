Цепь солидарности в Бресте — против насилия над мирными гражданами

13.08.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Бресте с 10 утра в самом центре — от Свято-Симеоновского храма до Белтелекома, после обеда до бульвара Шевченко протянулась женская цепь солидарности с цветами. Женский протест был направлен против насилия в отношении мирных граждан.

Проезжающие машины непрерывно сигналили в поддержку собравшимся. Милиции не наблюдалось. Собралось несколько сот человек, а к вечеру эта цепь все более возрастала. Многие были с детьми. Больше молодых, но наблюдались и постарше вплоть до пенсионерок. Не было флагов, скандирования лозунгов, лишь кое-где виднелись небольшие плакатики.