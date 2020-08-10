«Церковь вне политики, она просто говорит правду». Диакон Дмитрий Павлюкевич — о Евангелии и честных выборах в Беларуси

Куда более непривычно для него оказаться в ситуации информационной блокады, когда из всех средств связи работает только мобильный телефон. О ночных событиях в Минске он, по его словам, узнал от «Правмира».
— Отец Дмитрий, какие у вас ощущения о происходящего?
— С одной стороны, самое обычное утро. Только интернет не работает.
— Как все происходило в Гродно? У нас говорят, что всю милицию стянули в Минск.
— Вряд ли я вам могу помочь, у меня нет информации, как у нас у всех тут. Да и сам я не участвовал в акциях протеста, поэтому нечем поделиться.
— Как проходило голосование?
— Все было абсолютно корректно у нас на участке, к избирательной комиссии нет никаких претензий. Все были доброжелательные, улыбчивые, проверили документы, дали бланк. У меня нет никаких нареканий.
— Многие говорят, что церковь не должна участвовать в политических конфликтах. Что вы можете ответить таким людям?
— Что церковь, действительно, не должна участвовать в политических конфликтах. И тем более, принимать ту или иную политическую сторону. Она в любой ситуации должна призывать к справедливости, к мирному решению любых споров, к диалогу, к отказу от насилия и давления на личность, на группу людей.
Но я считаю — в соответствии с социальной концепцией Русской Православной Церкви — у нее есть возможность заявлять о своем мнении, если православных христиан призывают поступиться совестью и пойти против Божьих заповедей. Мы — Церковь апостольская, Церковь Христова, мы следуем заветам Евангелия и добра, справедливости. И только к этому мы призываем. Но это не политика. Это миссия Церкви во все времена — возвещать Правду Божию. А включаться Церкви в какую-то политическую гонку — это недопустимо.
— Но вы же довольно активно вовлечены в политическое движение.
— Почему вы так считаете?
— Смотрю вашу страницу в фейсбуке. Там написано, что вас — как у верующего человека — есть три претензии к происходящему сегодня в Беларуси: фальсификация, унижение личности, насилие.
— Это нельзя назвать участием в политической борьбе. Я — священник, я верующий человек, и поэтому я выражаю свою позицию. Это не агитация, не призыв, там даже грамматически нет никакого побуждения к действию. Это просто выражение моей точки зрения верующего человека.
Я цитирую Евангелие. Для меня удивительно, что это вызывает такой резонанс в белорусских СМИ. Это же абсолютно общие места. Кого можно удивить тем, что Церковь — против лжи, что она за справедливость? Это так же ясно как и то, что Церковь против абортов или однополых браков. Это же и так все знают.
Мне странно, что меня назвали организатором флешмоба. Я выразил на своей личной странице свою личную позицию. А дальше пошли перепосты, но это — личное дело каждого. Не каждый, чей пост расшарили, является организатором флешмоба. Я выразил свое мнение — и моим постом поделились.
— Мнение в том, что фальсификация – это ложь?
— Да. И иметь такое мнения для православного человека так же естественно, как считать убийство, супружескую измену или, например, идолопоклонство грехом. Это не я придумал. Так сказано в Библии.
— С чем связаны ваши чаяния на будущее, какого развития ситуации вы ожидаете?
— Мне бы, прежде всего, хотелось получить доступ к информации и увидеть, что происходит. Ну и, конечно, я очень надеюсь, что, когда я этот доступ получу, то увижу, что ситуация разрешается мирно и что противоборствующие стороны — если они есть — не применяют друг против друга насилие.
А если есть какое-то недопонимание в нашем обществе, то оно разрешится миром, в рамках диалога, без каких-то эксцессов, выходящих за рамки и гражданского и нравственного, христианского закона.
— Вы совсем-совсем не знаете, что происходит? В Минске ночью были разгоны демонстраций, применялись резиновые пули и светошумовые гранаты, кого-то избивали, некоторые покалечены, автозак наехал на человека…
— Я сразу вам сказал, что не знаю, что происходит. Нам всем остается только молиться и надеяться, что христианская позиция восторжествует и что наша родина будет жить мирно и благополучно.
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