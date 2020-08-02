Брестский Курьер

Выходные дни посвятили Дню БрестаОбщество

Выходные дни посвятили Дню Бреста

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02.08.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

28 июля в этом году пришелся на будний день, а потому к празднику города естественно присоединись выходные 1 и 2 августа. Можно было просто пройтись по Бресту и посмотреть на новый «Теремок» в городском саду, или традиционную ярмарку мастеров на ул. Гоголя, или выбрать для себя другие интересные программы, подготовленные для горожан.

Что мы и сделали 1 августа. Послеобеденный променад провели в тенистых аллеях парка. И даже короткий дождь не помешал послушать стихи на площадке «Читающий бульвар», где проводила традиционный праздник поэзии Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина. Читали стихи ветераны пера и голосистая молодежь, свои звезды и приезжие гости-поэты.

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Стойким ценителям поэзии – слушателям не помешали долетающие с Большой эстрады звуки громкого концерта самодеятельных артистов.

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Причастились и мы фамильно – прочитали свои вирши перед палаткой защитного цвета.

Перед этим посмотрели фотовыставку областного краеведческого музея,  посвященную теме освобождения Бреста от немецких оккупантов. А когда продолжили прогулку по аллеям, полюбовались с ностальгией редкостными экспонатами Музея истории Бреста.

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Выйдя из парка на ул. Леваневского – самобытный  архитектурный уголок старого Бреста над Бугом – смогли оценить вживую новодел, вписанный в историческую часть города: хорошо, что малоэтажный.

Дойдя до кинотеатра «Мир», не прошли мимо общественного пространства, где проходил фестиваль «Воздух». Надышались актуальным искусством, налюбовались молодыми художниками, которые показывали на выставках и мастер-классах современнные направления и технологии – вплоть до нанесения тату на ногах.

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А еще с удовольствием поглядели выставку картин  Оксаны  Гайдукович, наставницы молодых, которая по нашей просьбе снялась с потрясающим ломтем арбуза… из дерева и представила автора этой работы – Марину Балык. Поснимали на смартфон и пошли дальше.

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Пешеходная Советская гуляла на все лады, но более всего нам пришлось по нраву  скрипичное трио у кафе «Ночь. Улица. Фонарь…» — оно классно играет и классику, и современные композиции.

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На этой высокой ноте заканчиваю свой короткий репортаж и надеюсь, что 2 августа, в день пророка Ильи и 90-летия ВДВ, брестчане достойно продолжат празднества города.

 

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