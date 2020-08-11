«Происходящее в Белоруссии — никакая не цветная революция». Дмитрий Дризе — о том, почему Светлане Тихановской поневоле придется стать лидером протестов

11.08.2020 Коммерсантъ
Светлана Тихановская не намерена участвовать в протестах, несмотря на то, что бывший кандидат в президенты Белоруссии объявила себя победителем на прошедших выборах. Накануне Тихановская подала официальную жалобу в Центризбирком на результаты голосования. В свою очередь, КГБ республики заявил, что охраняет ее штаб, из-за якобы готовящегося покушения на представителя оппозиции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Тихановской придется стать лидером поневоле.
Александр Лукашенко избрал тактику демонстративно снисходительного отношения к Светлане Тихановской — заблудшей овечки, которая даже не понимает, что ей говорят иностранные кукловоды. Более того, Александр Григорьевич даже готов защищать своего горе-оппонента, потому, что эти самые зарубежные спонсоры хотели ее убить с целью объявить сакральной жертвой кровавого режима. Однако бдительный КГБ раскрыл, эту затею и покушение предотвратил. Иными словами, чтобы там ни говорили, Лукашенко дает понять, что он в меру великодушен, чтобы еще третировать слабую женщину, которой, между прочим, лично разрешил с ним, большим и сильным, состязаться.
Светлана Георгиевна, между тем, фактически ответила на этот выпад: она избранный президент Белоруссии, и теперь у них с президентом действующим происходит заочный диалог. Тихановская не намерена просто так отдавать победу — она будет бороться, но исключительно мирными законными средствами. Сама участвовать в протестах не собирается. Хотя поддерживает тех, кто мирно, без агрессии выходит на митинги. А закон нарушают как раз силовики Лукашенко.
С ней полемизирует Лукашенко. Он оберегает от ареста несчастную девочку, которая не ведает, что творит.
Хотя конечно, перспектива быть побежденным домохозяйкой — это не просто поражение, это усмешка судьбы. Тем более, что этот горький финал создан собственными руками.
Но, чем больше Светлана закаляется в борьбе, тем сильнее она рискует. Об этом тоже забывать не следует. Происходящее в Белоруссии — никакая не цветная революция, это классический конфликт поколений, перестройка–2, второе дыхание. Советское прошлое сумело принять новый облик и продержаться еще 26 лет. Теперь ему вновь предлагается уйти по-хорошему. Процесс этот может быть долгим болезненным, но финал его предопределен.
Фото: Эмин Джафаров
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