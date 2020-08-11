«Происходящее в Белоруссии — никакая не цветная революция». Дмитрий Дризе — о том, почему Светлане Тихановской поневоле придется стать лидером протестов

11.08.2020 Коммерсантъ

Светлана Тихановская не намерена участвовать в протестах, несмотря на то, что бывший кандидат в президенты Белоруссии объявила себя победителем на прошедших выборах. Накануне Тихановская подала официальную жалобу в Центризбирком на результаты голосования. В свою очередь, КГБ республики заявил, что охраняет ее штаб, из-за якобы готовящегося покушения на представителя оппозиции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Тихановской придется стать лидером поневоле.

Александр Лукашенко избрал тактику демонстративно снисходительного отношения к Светлане Тихановской — заблудшей овечки, которая даже не понимает, что ей говорят иностранные кукловоды. Более того, Александр Григорьевич даже готов защищать своего горе-оппонента, потому, что эти самые зарубежные спонсоры хотели ее убить с целью объявить сакральной жертвой кровавого режима. Однако бдительный КГБ раскрыл, эту затею и покушение предотвратил. Иными словами, чтобы там ни говорили, Лукашенко дает понять, что он в меру великодушен, чтобы еще третировать слабую женщину, которой, между прочим, лично разрешил с ним, большим и сильным, состязаться.

Светлана Георгиевна, между тем, фактически ответила на этот выпад: она избранный президент Белоруссии, и теперь у них с президентом действующим происходит заочный диалог. Тихановская не намерена просто так отдавать победу — она будет бороться, но исключительно мирными законными средствами. Сама участвовать в протестах не собирается. Хотя поддерживает тех, кто мирно, без агрессии выходит на митинги. А закон нарушают как раз силовики Лукашенко.

То есть она его полная противоположность. Он — темная сила, а она — любовь и смирение, непротивление злу насилием.

Естественно, так не получается,— мы видим, что демонстранты в ряде случаев бьются с ОМОНом. Однако на это есть свой аргумент: силовики начали первыми, это лишь самооборона.

Есть точка зрения, что Тихановская — это лишь символ. Лидеров вообще не должно быть, потому что тут же посадят. Нужно просто бороться, а в случае победы желающие взять вожжи в руки всегда найдутся. С другой стороны, необходим легитимный представитель, вокруг кого сплачиваться и кого приводить власти. И тем не менее, Тихановская — лидер, хочет она этого или нет. Она — по факту разрешенная оппозиция.