Генсек правящей в ФРГ партии: Лукашенко приперт к стене

20.08.2020

Генсек ХДС Пауль Цимиак в интервью DW — о встрече с Тихановской в Литве, о поддержке мирным протестам в Беларуси со стороны Германии и ЕС, санкциях против Минска и рычагах давления на Россию.

Генеральный секретарь правящего в ФРГ в коалиции с социал-демократами Христианско-демократического союза (ХДС) Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) — единственный немецкий политик, которому удалось лично встретиться со Светланой Тихановской в Литве. В интервью DW Цимиак рассказал, как, по мнению Тихановской, ЕС и ФРГ могут поддержать мирные протесты в Беларуси, о возможности диалога сторон конфликта при участии ОБСЕ и о рычагах давления Германии на Россию.

DW: Вы — единственный немецкий политик, который лично встретился с госпожой Тихановской в Литве. Какую поддержку вы обещали ей с немецкой стороны?

Пауль Цимиак: Я был очень впечатлен этой женщиной и ее смелостью. Она олицетворяет собой мужество сотен тысяч людей, которые вышли и продолжают выходить на улицы в Беларуси. Мы обсудили сложившуюся ситуацию. И мы говорили прежде всего о том, что сейчас особенно важно. Первая важная цель — это отказ от насилия в этой стране. Чтобы люди, которые борются за свое право на свободное выражение мнений и свободные и честные выборы, не становились жертвами репрессий. Во-вторых, людей, которые находятся в заключении или исчезли, необходимо освободить или найти. И наконец, в итоге нам нужны свободные и тайные выборы с настоящей честной избирательной кампанией.

Пауль Цимиак

— Евросоюз встал на сторону мирных протестов. Что конкретно собирается делать Германия?

— У Германии есть своя роль и внутри Евросоюза. Во-первых, вчера главы государств и правительств стран ЕС подали важный сигнал людям в Беларуси. Сказав им, что они не признают результаты этих нечестных выборов, они дали им понять: мы на вашей стороне. Некоторые считают, что это не самое важное. Но на самом деле, все наоборот. Потому что это важный сигнал. Во-вторых, нужны санкции. Не коллективные санкции против всего народа Беларуси, а санкции против тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов, и тех, кто виновен в уголовных преступлениях за применение насилия против мирных демонстрантов. В-третьих, если будет такое желание, нужен процесс диалога. И я могу себе представить, что ОБСЕ может внести свой положительный вклад.

— Россия тоже является членом ОБСЕ. Насколько вероятно, что Россия допустит, чтобы все сели за один стол?

— Вчера и я, и госпожа Тихановская в ходе беседы пришли к единому мнению: нельзя допустить вмешательства извне. Люди, которые выходят в Беларуси на улицы, этого не хотят. Это касается и Запада, в частности Европейского Союза. И, с моей точки зрения, это в той же степени касается и Востока, то есть России. ОБСЕ — это организация, членом которой, как вы сказали, является Россия, членом которой является Беларусь и также государства ЕС. Поэтому это правильный инструмент. И поэтому России стоит подумать над тем, что она делает. За словами должны последовать дела. Поэтому когда говорится о том, что не должно быть вмешательства извне, это касается и России.

— Канцлер ФРГ Ангела Меркель смогла поговорить с Владимиром Путиным. Пришло ли время для того, чтобы Германия оказала давление и использовала свою власть, к примеру, в связи с «Северным потоком-2»?

— Мы можем воспользоваться своим влиянием в разных областях. Но важно, чтобы мы как Европейский союз говорили одним голосом. И мы делаем это совместно. Есть разные возможности. Но прежде всего — это санкции против тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов и за уголовные преступления. Эти люди должны знать, что их действия не останутся без последствий.

— Каким было главное ожидание госпожи Тихановской от немецкой политики?

— Что мы дадим четкий сигнал. Что мы также признаем, что эти выборы не были справедливыми, а результат не был честным и свободным. И одновременно — что мы не будем способствовать поляризации между Востоком и Западом. Это было для нее очень важно. Госпожа Тихановская придерживается мнения, что народ в Беларуси самостоятельно, суверенно и свободно должен будет решить, каким путем пойдет страна в будущем. Она очень впечатлила меня и тем, что она очень много говорила о том, какие страхи испытывают люди. Ее муж в тюрьме, она со своими детьми в эмиграции. И для многих она стала настоящим символом.

— Что вы сейчас ожидаете от Александра Лукашенко? Верите ли вы в том, что могут состояться переговоры?

— Я не думаю, что переговоры с Лукашенко могут состояться. Разрыв между теми, кто выходит на мирные демонстрации, и принятыми им неприемлемыми мерами слишком велик. Атмосфера доверия разрушена. Но есть другие люди в этой стране, которые работают во властном аппарате и правительстве. Лукашенко приперт к стене. У него не так много вариантов. Но один важный призыв звучал особенно громко во вчерашнем разговоре. Мы должны сделать все для того, чтобы избежать насилия и связанных с этим эксцессов.