К ЖИТЕЛЯМ И ВЛАСТЯМ БРЕСТА. Обращение брестских бардов Виталия Закржевского и Сергея Прохоренко

18.08.2020

Брестчане, граждане, соотечественники, к вам обращаются те, кому не безразлична судьба страны, нашего города, его обитателей.

Мы, жители Бреста, осознавая всю степень ответственности за сказанное, желая установить общественное согласие и непредвзятое отношение к сложившейся в стране ситуации, хотим заявить следующее.

Понимая реакцию граждан на несоизмеримые и зачастую ничем не спровоцированные насилие и жестокость со стороны силовых структур, в том числе по отношению к случайным прохожим, во время массовых демонстраций 9-11 августа 2020 года, призываем власти всех уровней предпринять следующее:

Компетентным органам в кратчайший срок установить, документально оформить и обнародовать все факты избиений, нанесения телесных повреждений, пыток и морального унижения со стороны сотрудников МВД и иных государственных формирований по охране правопорядка. Дать этим действиям публичную правовую оценку на степень применения силы в каждом конкретном случае. Обнародовать и указать конкретно: на каком основании были привлечены для несения охранных и патрульно-постовых функций на улицах города подразделения Министерства обороны и иных государственных вооружённых формирований. Существовал ли необходимый для этого письменный приказ (распоряжение), кем и когда он был подписан. Указать, кем были предоставлены полномочия для издания подобного приказа. Назначить специальную комиссию в составе сотрудников Прокуратуры, Следственного комитета, представителей распорядительной власти по расследованию всех фактов возможных фальсификаций на выборах, а также жестокого обращения с гражданами со стороны органов правопорядка.

Включить в состав комиссии граждан города, чья репутация, компетентность и общественное положение являются несомненно независимыми, авторитетными и беспристрастными. Дать этим гражданам права и обязанности Присяжных. Все члены комиссии должны принести Специальную Присягу перед городом. Руководство комиссией возложить на Председателя Брестского горисполкома.

Гражданам, имеющим неоспоримые факты и доказательства противоправных действий на избирательных участках при проведении подсчёта голосов, а также оформлении итоговых протоколов, следует добровольно дать показания для установления подобных случаев. Государственной экспертизе проверить предоставленные факты, документы, видео- и аудиозаписи на их аутентичность с оформлением необходимых заключений.

Добровольная дача показаний (явка с повинной) будет учитываться согласно Действующему Законодательству.

Все подписавшие данное обращение надеются, что оно будет услышано и станет отправной точкой для установления меры ответственности конкретных лиц и организаций за результаты выборов, а также последовавших за ними событий.

Мы, жители Бреста, как и всей страны, не просим милостыню, мы требуем того, что заслужили: уважения и честного отношения к себе независимо от нашего социального положения, должности, политических и религиозных взглядов.

Это наше право и наша позиция.

Высшая власть в стране полностью себя дискредитировала своим пренебрежением и хамством по отношению к людям. Нам, гражданам страны, стыдно видеть, когда Президента в лицо призывают уйти те, кто, казалось, ещё вчера были его опорой. Система, опирающаяся на безусловное подчинение мнению и решениям одного лица, не может быть ни справедливой, ни устойчивой, она обречена. Власть, призывая не раскачивать лодку, сама делает всё, чтобы её утопить. Такая власть не имеет права руководить государством, что бы она ни заявляла в своих бессмысленных попытках оправдаться. Насилие не выход, подачки – не метод.

Нам нужно общественное решение проблем и избрание всех уровней власти на свободных, прозрачных и открытых выборах.

Мы – народ, а не овцы и быдло!

Мы понимаем то положение, в которое попало руководство города, и решительно против слома всей системы, хаоса и митинговых решений. Город должен жить и быть управляемым.

Одновременно считаем необходимым напомнить: есть жертвы обстоятельств, а есть соучастники. Мы разделяем эти понятия. Не теряйте нашего доверия!

Публикуя это письмо, мы уверены, что многие и многие брестчане разделяют нашу позицию, расходясь лишь в некоторых нюансах прогноза дальнейших действий. Вашей подписью под этим письмом послужит размещение его в своих интернет-ресурсах и комменты в его публикациях.

Подписали:

Закржевский Виталий Владимирович, инженер, бард, публицист

Прохоренко Сергей Павлович, пенсионер, бард

Фото 1987 года.