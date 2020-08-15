Открытое обращение журналистов Бреста к милиции

14.08.2020

Мы, журналисты, редакторы, фотографы, сотрудники средств массовой информации и онлайн-медиа Бреста, обращаемся к генерал-майору милиции, начальнику УВД Брестского облисполкома Александру Астрейко, а также ко всем руководителям подразделений, офицерам и личному составу брестской милиции.

Мы требуем прекратить преследование и запугивание журналистов, остановить насилие в наш адрес. Мы хотим спокойно делать то, что должны – сообщать обществу о том, о чем оно имеет право знать. И хотим выполнять эту свою непростую работу без страха быть неправомерно задержанным и избитым сотрудниками милиции.

Мы слышали заявление министра внутренних дел Юрия Караева, в котором он сказал: «журналистов не трогать». К сожалению, сотрудники милиции уже обманули наше доверие. В Бресте были незаконно – мы со всей ответственностью заявляем и подчеркиваем: незаконно! – задержаны корреспондент TUT.BY Станислав Коршунов и внештатный фотограф «Брестской газеты» Сергей Никрашевич. Не нужно особое распоряжение министра для того, чтобы нас не трогать: на нашей стороне закон, который вы обязаны охранять, но почему-то сами же и нарушаете.

И самое главное: мы требуем прекратить применять насилие к мирным гражданам, к жителям нашего города Бреста и всей Беларуси. Мы требуем убрать с улиц военных с оружием. Армия – для защиты от внешнего врага, а мирные жители города – не они!

Прекратите от нас, обычных людей, отбиваться. Горожане хотят видеть в сотрудниках органов охраны правопорядка доблестных, благородных защитников, а не ожесточенных ниндзя с дубинками.

Брестчане разгневаны и обижены на милицию, на хамство и беспредел, которые почему-то в последнее время вершатся людьми в форме. Дело чести для вас, офицеров с милицейскими погонами – принести публичные и искренние, а не формальные извинения всем тем, кто пострадал от неправомерных, непропорциональных действий ваших подчиненных, выполняющих ваши приказы. Приказов задерживать и избивать мирных граждан за то, что они выражают свою гражданскую позицию, не должно быть в вашей служебной практике. Еще раз перечитайте основной закон страны – Конституцию.

Услышьте нас, пожалуйста: сейчас – не та ситуация, когда нужно держать людей в страхе. Мы не хотим плевать вам в спину, нам надоело переходить на другую сторону улицы, только бы не встретиться с милицией. Мы хотим гордиться вами! И рассказывать о вас в наших изданиях только хорошие истории, соответствующие вашей миссии. Со своей стороны, мы, журналисты, продолжим честно и добросовестно выполнять свою миссию.

Вы, ваша поддержка и защита очень нужны нам – жителям Бреста, обычным людям. Будьте с нами, будьте за нас. Мы должны быть вместе, а не по разные стороны баррикад. Они не нужны в Беларуси никому.

Подписаться под обращением можно здесь.

Под обращением уже подписались:

Кухарчик Андрей Леонидович, администратор портала «Виртуальный Брест»

Бровач Оксана Витальевна, собственный корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» по Брестской области

Марчук Виктор Павлович, главный редактор «Брестской газеты»

Пискур Татьяна Леонидовна, заместитель директора ООО «Брестская газета»

Котчик Людмила Васильевна, заместитель главного редактора ООО «Брестская газета»

Кругликова Ирина Юрьевна, редактор отдела новостей ООО «Брестская газета»

Гайдамакина Виолетта Сергеевна, корреспондент ООО «Брестская газета»

Головийчук Кристина Витальевна, корреспондент ООО «Брестская газета»

Полякова Виктория Юрьевна, корреспондент ООО “Брестская газета”

Крачко Эдуард Викторович, руководитель интернет-ресурса «Онлайн Брест»

Черноволова Алевтина Витальевна, корреспондент БЕЛТА по Брестской области

Якубёнок Вадим Леонидович, фотокорреспондент БЕЛТА по Брестской области

Хлебец Максим Валерьевич, главный редактор Natatnik.by

Харитонова Милана Романовна, журналист-фрилансер

Левчук Александр Сергеевич, журналист-фрилансер

Вечорко Светлана Адамовна, заведующий корпунктом БелТА

Полещук Олег Александрович, фотокорреспондент газеты “Брестский вестник”.

Петрович Ксения Вадимовна, главный редактор журнала Бинокль

Гаращенко Дарья Сергеевна, издатель интернет-журнала Бинокль

Борисевич Вадим Владимирович, автор журнала Бинокль

Богдан Анна Сергеевна, автор журнала Бинокль

Якевич Татьяна Юрьевна, автор журнала Бинокль

Супрунюк Олег Петрович, редактор сайта “Першы рэгіён”

Коршунов Станислав Аркадьевич, корреспондент TUT.BY по Брестской области

Тройнич Мария Владимировна, заведующий корреспондентским бюро “Брест” АТН Белтелерадиокомпании

Александров Николай Алексеевич, редактор сайта “Брестский курьер”

Ващук Татьяна Васильевна, журналист-фрилансер

Никрашевич Сергей Петрович, фотокорреспондент “Брестской газеты”

Гринчак Наталья Эрнстовна, ИП, редактор сайта brestnote.by

Кривченя Владимир, журналист Natatnik.by

На снимке: задержание российского журналиста Семена Пегова. Оглушенного дубинкой его тащат в автозак. Фото TUT.BY