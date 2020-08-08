Поэзия русского слова в Бресте, в Центральной городской библиотеке, звучала вживую и дистанционно

08.08.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

6 августа после пяти месяцев ограничительного режима наконец в любимом зале библиотеки им. А.С. Пушкина собрались брестчане на презентацию масштабной, двухтомной антологии современных русскоязычных стихов «Поэзия русского слова». Она вышла в начале 2020 года в Минске в издательстве «Беларуская навука».

Среди 186 поэтов, чьи стихи вошли в антологию, более десятка имен уроженцев Брестчины, широко известных в литературном мире и даже пока не выпустивших своих книг. Естественно, таких имен поэтов могло быть значительно больше, если бы в республике ранее велась системная фиксация своих литературных талантов – представителей русскоязычной поэзии. (Хотя на свет появлялись популярные антологии, в которые попадали поэты, отобранные составителями по своему знанию литературного поля Беларуси, ). Но порадуемся за тех, кого включили в данное издание-антологию – это важный момент введения в научный оборот авторов широкого литературного круга. Этот проект осуществлен известными литературоведами Владимиром Гниломедовым и Николаем Микуличем – сотрудниками Национальной академии наук Беларуси.

Как говорится в аннотации к антологии, «В хронологической последовательности представлены самые значительные, талантливые авторы, творчество которых определяет ландшафт и специфику развития современной русскоязычной поэзии Беларуси». И это действительно захватывающая картина, открывающая много новых вершин.

Но вернемся к локальному событию – презентации в Брестской библиотеке, которая должна была пройти 21 марта, в День поэзии, а осуществилась только в августе.

В зале собрались брестские поэты Николай Александров, Любовь Красевская, Тимофей Ильевский, Маргарита Назарук, Марина Шадуя, Анастасия Смилина. А с экрана в формате он-лайн улыбались поэты из Израиля, Минска, Витебска, Березы. Их приветствовала директор библиотеки Светлана Городецкая.

Затем нити правления взяла в свои руки ведущая встречи Ирина Фомина и, хотя и с волнением, но живо, искренне начала представлять поэтов – участников презентации антологии «Поэзия русского слова».

Честь быть первым предоставили самому далекому – географически – поэту Феликсу Чечику, уроженцу Пинска, сейчас проживающему в городе Нетания (Израиль).

Феликс хорошо известен почитателям поэзии из разных стран, он автор многих сборников стихов, постоянно выставляет новые стихи в Фейсбуке. В прошлом году поэт приезжал на малую Родину и проводил свой авторский вечер именно в этой брестской библиотеке, а потому была двойная радость от встречи с добрым другом. Он, как всегда, энергично прочитал свои стихи, недавно напечатанные в журнале «Неман». Но предварил их признанием, что не держал пока новой поэтической антологии в руках и очень удивлен, что не имеет от издательства авторского экземпляра.

Разъяснение на данный счет прозвучало позже с экрана от витебской участницы презентации, преподавателя университета Елены Крикливец. В кратком изложении: именно потому что антология позиционируется как научный проект, осуществленный трудами литературоведов и изданный на средства республики, он не является традиционным популярным изданием. Из 400 единиц тиража каждого тома половину пришлось бы раздать авторам, что же тогда попало бы в библиотеки и вузы Беларуси?

Но продолжим рассказ о презентации «Поэзии русского слова». Дистанционные выступления поэтов перемежались чтением стихов поэтами–брестчанами.

Перемолвившись с другом Феликсом, сообщив про свой личный юбилей лета – 40 лет проживания в Бресте, два своих вирша, посвященных любимому городу, прочитал Николай Александров.

На экранах появлялись минчанки Людмила Клочко и Валентина Дробышевская, Алена Асенчик из Гомеля, Валентина Осипова из Березы, Елена Крикливец и Олег Сешко из Витебска.

Они тоже читали по паре стихов, их не всегда было четко слышно – что ж, технология он-лайн не все может да и не все декламаторы. Но на встрече было живое общение, в которое вступали участники по обе стороны экрана.

Любовь Красевская познакомила слушателей со стихами из своего нового сборника «Та самая сила», рассказала о презентации новой поэтической антологии в Минске. А еще сообщила о принятии в Союз писателей Беларуси Анастасии Смилиной, с чем ее все бурно поздравили.

Очень актуально прозвучали стихи Тимофея Ильевского, написанные давно. И вообще он в большей мере отдается драматургии, поэзия осталась в стороне, но это не умалило ее живой мысли.

У меня естественно сгруппировались поэты на дистанции и в зале. Хотя читали они попеременно. Украсили встречу стихи Маргариты Назарук. Вспомнили и ее проект «Квартирник у Риты», благодаря которому почитатели стихов и гитары знакомятся с известными и новыми творческими личностями. Немало песен в багаже поэтессы, вот бы устроить вечер песенной поэзии. Тем паче, песни есть и в багаже Марины Шадуи, которая выразительно читала свои стихи на встрече в библиотеке.

Чудесная ритмика и мелодика и в стихах Анастасии Смилиной, чтением которых завершилась презентация антологии «Поэзия русского слова».

Еще была фотосессия в зале, планы на будущее, разговоры у чайного столика, затем продолжившиеся на вольном воздухе.

Спасибо центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, которая переименовала городскую автотрассу в «Читающий бульвар»!