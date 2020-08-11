Союз белорусских писателей потребовал освобождения задержанных и проведения повторных выборов

«9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. В ходе голосования были выявлены многочисленные нарушения избирательного законодательства: воспрепятствование работе и задержание общественных активистов, независимых наблюдателей, сотрудников и доверенных лиц кандидатов в президенты, отсутствие международного наблюдения, запрет на проведение независимых экзитполов, манипуляции с досрочным голосованием, приведшие к чрезмерной явке избирателей на ряде избирательных участков.

Все это, вместе с беспрецедентной жестокостью сотрудников правоохранительных органов по отношению к мирным демонстрантам, привело к усилению конфронтации в обществе и поставило под сомнение результаты голосования и легитимность действующей власти как среди граждан Беларуси, так и среди международного сообщества», — обращаются писатели.

Секретариат Союза белорусских писателей требует:

— положить конец насилию против мирных демонстрантов;

— немедленно освободить всех задержанных во время избирательной кампании 2020 года;

— избрать новый состав Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь в связи с категорическим недоверием к действующей ЦИК;

— провести повторные прозрачные демократические выборы, обеспечив формирование избирательных комиссий с обязательным участием представителей гражданского общества, независимых международных и белорусских наблюдателей.