Тихановская призвала белорусов не выходить на площади и уважать закон

11.08.2020

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская сделала видеообращение, в котором призвала белорусов соблюдать закон и не выходить на площади. Видео появилось в Сети.

«Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время.

Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», – сказала Светлана Тихановская.

Напомним, ранее стало известно, что Светлана Тихановская вынуждена была покинуть Беларусь и уехать в Литву. «Я знаю, многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед каким оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – сказала, находясь в соседнем государстве, утром 11 августа Светлана Тихановская.