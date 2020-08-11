В Бресте и Молодечно задержали правозащитников «Весны»

11.08.2020 BrestNote
Вечером 10 августа в Бресте и Молодечно задержаны правозащитники «Весны» и долгосрочные наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Величкин (Брест) и Алесь Капуцкий (Молодечно).
Владимир Величкин наблюдал за судебными процессами над задержанными брестчанами, его задержали прямо в здании суда. Подробности выясняются.
Алесь Капуцкий присутствовал в качестве наблюдателя от Белорусского Хельсинкского комитета на сегодняшней акции в Молодечно. Там его и задержали.
Напомним, накануне в Светлогорске задержана правозащитница «Весны» Елена Маслюкова, на нее составили протокол по ст. 23.34 КоАП.
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