В Бресте и Молодечно задержали правозащитников «Весны»

Алесь Капуцкий присутствовал в качестве наблюдателя от Белорусского Хельсинкского комитета на сегодняшней акции в Молодечно. Там его и задержали.

Напомним, накануне в Светлогорске задержана правозащитница «Весны» Елена Маслюкова, на нее составили протокол по ст. 23.34 КоАП.