Зеленский прокомментировал события в Беларуси

11.08.2020

К диалогу без насилия призвал белорусов Владимир Зеленский. Об этом президент Украины написал в Telegram.

— Наши соседи переживают сегодня непростое время. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что не все в стране согласны с озвученными предварительными итогами выборов. А как известно, любая легитимность — это следствие исключительно взаимного доверия. Исключительно доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, конфликту, совместному протесту, который будет нарастать. Что мы сейчас, к большому сожалению, и видим.

Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толлерантности, терпимости и отказа от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному диалогу. Потому что только максимально открытый диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из тяжелой кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия.

— Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободу в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина (и он лично) крайне заинтересована в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями.