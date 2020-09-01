Леонтий Довбуш и дядя Зяма

Сегодня, 1 сентября, исполнилось бы 85 лет замечательному брестскому художнику Леонтию Андреевичу Довбушу (1935 — 2002), мастеру живописи, акварели и театральной сценографии. Лучшим памятником ему стали циклы работ «Живи и помни» (о трагедии Брестского гетто), «Дома старого Бреста», серии картин из зарубежных поездок и другие.

Леонтий Довбуш был дружен с известным актером Зиновием Гердтом, который однажды неделю гостил в Бресте у друга-художника. И вот что сказал о нем и его творчестве: «Его произведения созданы великим чувством доброты, нежности, таланта. В них грусть, народные страдания и всплеск музыки и солнца. Это великое достоинство художника-философа».

Когда-то об этой дружбе интересно и ярко поведал в своих воспоминаниях «О людях, с которыми сводила судьба» брестчанин Николай Соклаков.

«…Надо было разместить дядю Зяму в Бресте и дать ему возможность сэкономить копеечку. Поэтому он спал у Леонтия Довбуша – был такой член Союза художников и театральных деятелей. Мне это показалось удобным, так как холостяцкая квартира на К.Маркса, 36 – в пешей доступности.

О чем я говорил с этими интересными для меня людьми? Конечно, о жизни: о войне, которая никак не кончается; о местах, где мы успели и не успели побывать; о людях хороших, которые еще не перевелись; о здоровье, которое уходит; о времени, которое стоит, и только мы проходим. Всего не перечислю.

Кстати, про Леонтия Довбуша. Это художник, который из ведра синьки, тряпок и марли мог соорудить заволжские дали. Писал письма моему сыну в Англию, чтоб тому не казалось одиноко на чужбине. Жена моя, несмотря на чувство благодарности к нему, не знаю почему, но называла его «козликом». Наверное, за бородку и любовь его к шарфикам, которые он особым жестом поправлял. Он считал, что в городе его почитают, а однокомнатную квартирку рядом со школой, где учился я и мои дети, называл престижным районом. Писал свои произведения на чем придется. Даже на обоях и оберточной бумаге. Одна его картина стала обложкой журнала ЮНЕСКО. Объехал полсвета.

Дядя Зяма был громче и опытнее. Сразу находил, где лежат ложки-вилки, был егозой. А Леонтий – тихоня и очень тактичный человек. Мне приходилось быть городовым в его квартире, когда становилось шумно. Командирским голосом: «Встать! Выходи строиться!» – и наступала тишина, в которой Леонтий чувствовал себя уютно.

Ему предлагали совершенно безвозмездно бывший магазин в центре Праги для устройства персональной выставки. Так нет! Приехал такой бдительный умник, наставил инвентарные номера и печати, коротко объяснил свое поведение: «Достояние республики». Выставка загремела в запасники…»

А теперь вглядимся в фотографии и картины Леонтия Довбуша. На этом снимке он в пору своей работы в Брестском театре, которому он посвятил более 30 лет жизни.

А вот «пасхальное» фото — обратите внимание на его глаза. Мудрость возраста и чистота детства…

Далее — прогуляемся по улочкам старого Бреста…

«Живи и помни» — о трагедии еврейского гетто Бреста…

По контрасту — «Сенокос прошел»…

Ну и еще фотография — с Евгением Евтушенко

Будем помнить, дорогой друг!..