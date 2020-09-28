Брестский Курьер

Последний президент Бреста перед Второй мировой войной. Фотографии из архивных разысканийИстория

Последний президент Бреста перед Второй мировой войной. Фотографии из архивных разысканий

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28.09.2020

КОЛБУШ Франтишек (Franciszek Jerzy Kolbusz), сын Якуба и Софии (11 июля 1895 Краковсое воеводство – 1940 Тверь) – последний президент (мэр) Бреста-над-Бугом (1938-1939), депутат польского Сейма от округа Пинск (1935–1939), капитан Войска Польского. Кавалер Серебряного Креста Ордена «Virtuti Militari». На 1934 жил в имении Конты гмины Костомлоты. В 1935 году успешно баллотировался в польский парламент от округа Пинск. В 1938 был избран городским главой Бреста. Жена Людвика. Двое детей. Осенью 1939 арестован НКВД и расстрелян предположительно в Твери. – Источник: ГАБО 1-11-938 л. 50-51 (фото). Личное дело Франтишека Колбуша.

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Франтишек Колбуш

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Людвика Колбуш

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