Брестский Курьер

Когда театр – обитель, а муза дороже всех земных благЮбиляры

Когда театр – обитель, а муза дороже всех земных благ

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На завершение ретроспективной выставки работ брестского художника Леонтия Довбуша, приуроченной к его 85-летию.

27.09.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Выставка в память Леонтия Довбуша открылась 5 сентября в центральном брестском выставочном зале ООКЦ, на ней были  представлены известные полотна художника из его циклов «Старый город», о еврейских судьбах горожан, о зарубежных путешествиях – из фондов областного краеведческого музея, а также семейной коллекции сына Андрея Довбуша и частных собраний.

Еще раз увидеть в полноте большое творческое наследие большого художника, вспомнить его неповторимую личность, свечение добрых глаз – это дорогого стоит.

Но особый эффект на меня произвело то, что связано с Брестским драмтеатром, где много лет работал Леонид Андреевич. Понятно, что после пробежавших десятилетий трудно сохранить  проекты сценографии спектаклей, роспись декораций или эскизы образов и нарядов сценических персонажей. Нет у театра такого своего музея да и хранителя древностей, кто вел бы музеефикацию театральной истории.

Но все-таки «она вертится!», то есть, сохраняется эта история. Так, на выставке я впервые увидела архитектурный пейзаж Л.Довбуша «Первая обитель Брестского драмтеатра» — краснокирпичное здание со шпильчатым фронтоном. Как рассказал сын художника, здание это стояло там, где сейчас внутренний двор театра драмы, потом было снесено. В нем работал Леонтий Довбуш, в нем проходило и раннее детство его сына. И как почтительно – обителью! – назван этот пейзаж.

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На брестской выставке театральную тему продолжила авторская серия графических портретов плеяды брестских актеров – в образах тех героев, кого они блистательно играли на сцене. Как хотелось бы, чтобы эта портретная серия в театральных фойе пополнила фотогалерею действующих режиссеров и актеров БАТД. Чтобы она была расшифрована, подписана, а возможно, появилась экскурсия со специалистом, который бы рассказывал с подробностями о творчестве видных артистов, некогда составлявших славу Брестского драмтеатра.

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Мы специально зашли перед закрытием еще раз вглядеться в работы  Леонтия Довбуша, засняли «Первую обитель брестского театра» и портретную серию. Как и другие серии рисунков Леонтия Довбуша, фотографии из семейного архива.

Уходящая натура, история, люди живы в художественных образах и снимках, где присутствует и светлая душа художника.

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