Людмила Николаевна Жукович и ее путь в брестской педагогике

23.09.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

На фотографиях межвоенного периода, запечатлевших учителей и учеников Русской гимназии Бреста-над-Бугом, в центре всегда можно видеть пожилую даму в неизменной шляпке. Это Людмила Николаевна Жукович, инспектриса и преподавательница математики в младших классах. Персона удивительнейшая, посвятившая более полувека своей жизни гимназическому образованию и воспитанию. Даже и свою семью не создала, вкладывая душу в питомцев за партами…

Она родилась в 1865 году в уездных Пружанах в семье священника, многолетнего настоятеля Александро-Невского собора, митрофорного протоиерея Николая Жуковича (1827-1906).

Ее старший брат Платон Николаевич Жукович (1857 — 1919) стал одним из ведущих историков русской церкви, почётным членом Духовной академии.

Другой брат Борис Николаевич Жукович (1874 – 1938), историк и архивист, работал в канцелярии обер-прокурора Священного Синода.

Людмила Николаевна пошла по педагогической стезе. На рубеже XIX-XX вв. она возглавляла 6-классный женский пансион в Брест-Литовске. Когда в городе над Бугом была учреждена женская гимназия, она стала там надзирательницей, то есть по-нынешнему — завучем. В период эвакуации с 1915 г. была начальницей женской гимназии в Екатеринославе. А по возвращению из беженства, когда возникла Русская гимназия в Бресте-над-Бугом, сразу же вошла в ее педагогический состав вместе с сестрой Марией Николаевной Жукович. Проживала по адресу: ул. 3 Мая (ныне Пушкинская), 42.

Фото из документа Л.Н.Жукович

Л.Н.Жукович и учитель физики В.Е.Никонович

А вот фрагменты из воспоминаний питомцев Русской гимназии в Бресте-над-Бугом:

Сергей Трибух: «Л.Н.Жукович, древняя старушка, инспектриса женской гимназии в Бресте, которая всю свою жизнь посвятила преподавательской деятельности, так и не выйдя замуж. Умерла при большевиках…»

Алла Максимович: «Дисциплина в гимназии была очень строгой, и все-таки когда нам делали замечания, никто не старался унизить наше человеческое достоинство. Особенно строго следила за дисциплиной старшая учительница гимназии Людмила Николаевна Жукович. Если она видела какое-то новшество в нашей прическе, пусть самое незначительное, нас тут же отправляли в умывальник. Несмотря на строгость, мы, дети, всегда чувствовали, что она любит нас, всегда готова протянуть руку помощи».

Зоя Николаева-Проневич: «Из больших праздников в Гимназии было Рождество, когда устраивалась школьная елка и младшие водили хороводы вокруг, а когда они расходились по домам, елку отодвигали в угол и начинались танцы до 11 часов – Людмила Николаевна очень за этим следила. И раз как-то потухло электричество и она закричала: «Девочки, девочки – ко мне!». Не было у нее доверия к мужскому полу…»

Митрофан Зноско:

«Атмосфера в Гимназии, а Гимназия была смешанная, в полном смысле девственная и тон в этом смысле задавала старая дева — инспектрисса Л. Н. Жукович. Задолго до начала занятий появлялась она в Гимназии, становилась недалеко от входных дверей, встречая своим проницательным взглядом каждого входящего ученика и ученицу.

Всех учащихся обязывала форма. Первые годы по прибытии в Брест, не было у папы средств обеспечить всех троих сыновей форменными для Гимназии костюмами. Я приходил на уроки в женских туфлях на высоких каблуках, ноги в обмотках, на плечах зеленого цвета солдатская куртка.

Не было случая, чтобы товарищи по классу или девушки посмеялись или подшутили над моим «костюмом». Зная, что мы недавно прибыли из СССР, и строгая Л. Жукович никогда не сделала мне замечания».

– Источники: ГАБО; М.Монтвилов, «Русская гимназия в Бресте-над-Бугом. 1919-1939»; Брестский областной краеведческий музей.