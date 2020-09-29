Василь Наливайко, военврач УНР, лечил людей и на Полесье

29.09.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Этот паспорт Украинской Народной Республики мне довелось на днях обнаружить в Государственном архиве Брестской области.

Заинтересовавшись владельцем документа, погуглил – и выяснил следующее.

Василь Наливайко (1 января 1887 Севериновка на Подолье – 8 сентября 1938 Прага) – украинский военный врач Действующей Армии УНР, писатель, общественный деятель в эмиграции в Чехословакии.

Родился в семье православного священника. Окончил духовную семинарию в Каменце-Подольском, учительствовал в селе, затем учился на медицинском факультете в Томске. Далее перешел в университет в Одессе, окончил его в 1918, получив диплом врача.

В мае 1918 вступил в армию Украинской державы гетмана Павла Скоропадского, был врачом автоколонны III Херсонского корпуса, затем корпусным врачом. В феврале 1919 – дивизионный врач XII Полтавской дивизии, затем врач запасной бригады, в июле 1919 – дивизионный врач VIII Запорожской дивизии.

Заболев сыпным тифом, попал в плен большевикам, откуда сбежал. Работал с сентября 1919 главным врачом военного госпиталя Армии УНР. В апреле 1920 попал с целым госпиталем в большевистский плен, снова сбежал и стал в июне главным врачом санитарного поезда. В октябре заведовал эвакуционным пунктом в Жмеринке. В ноябре 1920 – в лагере интернированных в Чехословакии, где стал членом Головной Управы Украинского Красного Креста. В Ченстохове лечил больных эмигрантов, организовал и вел курсы сестер милосердия.

В октябре 1921 начал врачебную практику в Беловежской пуще. Был привлечен к борьбе с эпидемиями на Полесье – в Пинске, Дрогичине и Бресте. В 1923 выехал в Прагу, где работал в хирургических клиниках. В 1926 переехал в Албанию, где был шефом-хирургом государственной больницы в Скадаре (Шкодере) до 1929. В конце того года вернулся в Чехословакию, стал врачом санатория в Праге, где работал с небольшим перерывом до апреля 1938 – до его ликвидации. Был активным членом Общества Украинских Врачей, принимал участие в редактировании «Латинсько-українського медичного словника», для которого собрал и систематизировал много материала. Был активным членом ряда общественных организаций. В 1933 выезжал в Палестину, написал путевые заметки «По Святой Земле», отпечатанные в 1937. – Источник: Википедия.