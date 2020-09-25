Брестский Курьер

Полесское море Алексея Погожева – отражение в живописиВыставки и Презентации

Полесское море Алексея Погожева – отражение в живописи

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25.09.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Осенний выставочный сезон в Бресте набирает размах – в музеях и выставочных залах. Вот и на гостеприимной территории ЭРМИТАЖА 24 сентября прошел вернисаж выставки живописных полотен брестского художника Алексея Погожева «Море Геродота». В его воды пришло окунуться немало брестчан. 

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На такое глубокое название – «Море Геродота» – не могла не откликнуться душа того, кто любит свой край и его историю, ведь именно наш болотный ареал Полесья древний историк Геродот две с половиной тысячи лет тому назвал морем.

На открытии выставки Алексея Погожева всем пришедшим была доступна историческая справка по теме «Море Геродота». А главное – это море в современных реалиях белорусского Полесья отражалось в 27 работах брестского художника: ландшафтных пейзажах и местных окрестностей, и сельской глубинки. Во все времена года особый, глубокий колорит воздуха, неба, воды объединяет разные географические точки от реки Лесной до Ясельды и Припяти. Чудесные пейзажи «Утро в Спорове», «Вешние воды», «Засушливое лето на Припяти», «За березовым соком» – и все другие. Но и присутствие живности – коров на речном берегу, петуха и лошадки на пейзажах хутора – дополняет авторскую гамму теплыми мазками и невидимым образом человека.

Не зная в полноте творчества Алексея, по оценкам профессионалов можно судить о его росте и верности избранному стилю, своей теме. Об этом говорили Елена Диченская, Мировлад Палачич, Людмила Крапивная и другие. А Николай Александров придал атмосферности вернисажу, прочитав свои стихи про полесскую чертову бабушку.

На выставку приехала хозяйка агроусадьбы «Герады» из Дрогичинского района, на территории которой писаны некоторые пейзажи. Кстати, автор  представил свои работы, созданные в течение четырех лет, и это полновесный творческий багаж.

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Полешуком назвала Алексея Погожева его былая наставница Елена Диченская, и это хорошее определение кредо художника – патриота своего родного края. А край этот – Полесье богат от века и вовеки, наполняя красотой и творческими силами своих уроженцев.

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