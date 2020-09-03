«Жемчужина» дороже общественного согласия? Почему городские власти не заметили протеста брестчан против строительства многоквартирного жилого дома с дополнительными объектами в водоохранной зоне Мухавца?

02.09.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Замечательные фотоэскизы «Брестской жемчужины» — нового жилого комплекса на набережной — украсили многие брестские СМИ, которые на все голоса продвигали этот проект. И почему-то на общественных обсуждениях не услышали массовых голосов протеста против строительства, которые отправлялись в виде коллективных обращений в горисполком, к депутатам, публиковались на сайтах, в комментариях к этим публикациям.

Имеющий совесть да увидит…

Итак, «Брестская жемчужина» — многоэтажный дом повышенной комфортности с объектом общественного питания и бытового назначения на первом этаже, с подземным паркингом на 40 автомобилей, должен строиться вблизи прогулочной дорожки вдоль реки, вблизи 14-этажного дома № 15 по ул. Интернациональной (который возведен без свай, то есть, не на самом крепком фундаменте) и по соседству со старой застройкой панельных домов этой улицы и других домов по ул. Карла Маркса.

Вопросы о безопасности, соразмерности окружающему пространству и экологичности такой стройки возникли не только у непосредственных жителей данного микрорайона.

Набережная – общественно значимое место всего города, она располагается в историческом центре Бреста, имеет свой сложившийся ландшафт. Не надо быть архитектором, чтобы понимать это – и ценить, беречь. Жаль, но именно специалисты властных структур города в упор не видят и не ценят – судя по ответам на обращения жителей (цитаты из которых приведу ниже).

А пока процитирую комментарий рядового брестчанина: «Объект запланирован очень близко от реки и облагороженной вокруг нее территории. Вид планируемого объекта не соотносится с историческим видом охраняемого ландшафта. Жители и гости города, отдыхающие на берегу реки, вместо озелененной, благоприятной глазу территории с растительными насаждениями будут видеть окна многоэтажного дома».

Посчитаем – прослезимся

Перечислю даты «общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по строительству объекта «Строительство многоквартирного жилого дома с объектом общественного питания и бытового назначения на I этаже в районе ул. Карла Маркса, 90, 92, 94 в г. Бресте» — по протоколу, 17 августа 2020 года утвержденному заместителем председателя Брестского горисполкома Якубовским Н.С.

«Процедура общественных обсуждений проводилась с 15.07. 2020 по 13. 08. 2020. Со дня опубликования объявления, письменных заявлений с требованиями проведения собраний, замечаний и предложений по данному отчету не поступало».

Увидев такой результат общественных обсуждений, брестчане возмутились и попросили опубликовать зафиксированные даты своих коллективных обращений. Итак.

02.07.2020 на «прямую линию» к председателю Брестского горисполкома обратились жители многих домов набережного микрорайона (157 подписей) с заявлением о несогласии на строительство жилого комплекса «Жемчужина Бреста» и с просьбой провести собрание всех ответственных сторон и специалистов с жителями на месте (я цитировала фрагменты в публикации на сайте «Брестского курьера», она же была выставлена на сайте горисполкома «Брест-сити»).

07. 2020 на это обращение был дан ответ заместителем председателя горисполкома Якубовским Н.С. В нем полное оправдание строительства жилого комплекса в водоохранной зоне исторического центра Бреста. И стандартная фраза в конце о праве обжалования ответа.

Ответ Власюка Н.Н., начальника управления архитектуры и градостроительства, был дан 22.07.2020: «Брестским горисполкомом и облисполкомом обеспечено соответствие архитектурно-планировочной концепции жилого комплекса сложившемуся облику застройки набережной р. Мухавец».

Неудовлетворенные этими ответами, жители отправили 22.07.2020 еще одно коллективное обращение на имя брестского мэра с просьбой о собрании, где конкретно хотели бы обсудить вопрос об опасности строительства для живущих в многоэтажках, не говоря уже об ухудшении качества жизни всей прибрежной зоны до речного порта. И письмо от 07.08. 2020 – я уже боюсь запутаться в переписке.

14.08.2020 получили ответ от заместителя председателя горисполкома Щерба В. К. – там хотя бы содержится обещание о собрании:

«До рассмотрения и согласования строительной стадии проектных решений указанного объекта, а также с учетом нормализации социальной и санитарно-эпидемиологической обстановки будет проведено собрание с жильцами проживающих в близлежащих домах от объекта» (сохраняю орфографию и синтаксис оригинала).

Одновременно с перепиской брестчане обратились 29.07. 2020 к депутату Национального собрания Леониду Бричу, добились встречи с ним, нашли понимание и ожидают реальной поддержки в своей борьбе за наше общее достояние – набережную, которую нельзя нарезать для ВИП-объектов.

Читая ответы от властей и ожидая обещанного собрания, брестчане удивились и возмутились, повторюсь, напечатанным на сайте Брестского горисполкома протоколом от 17.08. 2020 по результатам общественных обсуждений ОВОС – с 15.07.2020 по 13.08.2020, где говорится, что не было письменных заявлений с требованиями проведения собраний, замечаний и предложений.

Может быть, формальное проведение ОВОС, без включения письменных коллективных обращений к властям, и шло по какой-то удобной чиновникам схеме. Но ведь реально были письменные обращения с протестом против строительства «жемчужины», были публикации об этом в СМИ, о которых они знали.

После такого игнорирования общественного мнения и коллективных обращений о прекращении строительства в зеленой природоохранной зоне реки, жители решились на дальнейшие обращения в более высокие инстанции.

Жители пишут – караван идет

Горячее выборное лето отвлекло внимание людей на политические, общественные процессы. Непросто властям и на эти вызовы отвечать, и одновременно решать текущие экономические и социальные проблемы.

А вот бизнес не отвлекается на общественный шум, он тихо делает деньги и осуществляет свои проекты.

Уже в сентябре собираются начать строительство «жемчужины». Хотя известна фраза самого крутого специалиста, что, пожалуй, после внедрения новодела соседние 14-этажки таки сложатся, как карточный домик…

Жители Бреста пока все еще надеются на разум и патриотизм слуг народа, которые не сдадут набережную «золотому тельцу», не подвергнут опасности жизни людей.

А в своих внутренних планах продумывают идею физического противостояния неприглядной стройке на берегу реки.

Добавим жара в общественном котле? «Жемчужина» дороже согласия?