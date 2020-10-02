Фильм «Знахарь», граф Чинский и Брест

02.10.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Популярнейший польский фильм «Знахарь» («Znachor», 1982 ) Ежи Хоффмана, надеюсь, помните? Роль графа Чинского-старшего в нем сыграл Игорь Смяловский-Смирнов, чья судьба пересекалась с Брестом перед Второй мировой войной…

СМЯЛОВСКИЙ-СМИРНОВ Игорь (Śmiałowski-Smirnow Igor) (20 июня 1917 Москва – 16 июня 2006 Варшава) – польский актер театра и кино. После получения Польшею независимости жил с родителями в Вильне, там же окончил гимназию. Поступил в Академию художеств, но оставил ее и далее обучался в Школе Подхорунжих Резерва зенитной Артиллерии в Траугуттове (ныне Южный городок) на окраине Бреста-над-Бугом. В 1938 получил направление на военный завод в Стараховицах. Участвовал в обороне Польши в сентябре 1939. Выпускник тайной актерской школы (драматическая студия) в Вильне (1940), в том же году дебютировал в кабаре Ксантипа Януша Минкевича. Актер с 1945 в театрах Белостока, Кракова, Катовице и Лодзи, с 1948 в театрах Варшавы. Выступал также в постановках польского радио и телевидения. Сыграл более тридцати ролей в фильмах Александра Форда, Ежи Хоффмана и других кинорежиссеров. Автор сборников театральных анекдотов-историй «Igor Śmiałowski opowiada», «Igoraszki z Melpomeną» и воспоминаний «Cała wstecz» («Полный назад»). По отзывам коллег, был универсальным актером и непревзойденным рассказчиком. – Источник: Википедия.

Igor Śmiałowski /Agencja SE /East News