Немного солнца в холодном дожде: на областной выставке «Берестейская палитра»

02.10.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Плодоносная осень-2020 представлена не только на октябрьских ярмарках, но и в центральном выставочном зале ООКЦ Бреста на традиционном осеннем салоне художников области – членов Союза художников РБ, открывшемся 2 октября.

На вернисаж «Берестейской палитры» собрались за карантин и лето заскучавшие по живому общению художники, любители прекрасного и, разумеется, журналисты всех мастей.

60 работ от 20 мастеров кисти, карандаша, гобелена и скульптуры дали возможность порадоваться разнообразию жанров и техник, а главное – авторским стилям.

Полны света во все времена года городские пейзажи Игоря Романчука, атмосферны цветочные акварели Анны Чепурной-Олейник, многозначны лабиринты Владислава Куфко, бурлит колеровый фонтан Натальи Черноголовой – и так у каждого участника областной выставки есть своя тема и образность.

Удивил оригинальный портрет пожарного с фаготом Владимира Тулупова – это самый сложный жанр, где более всего виден уровень мастерства.

И вот тут с портретом человека могут посоперничать монументальностью работы анималиста Леонида Волосюка: впечатляет не только его зубр – царь пущи, но и петух – герой сельских подворий.

В сером воздухе задождившей осени так показаны яркие и ясные, многоцветные и разнообразные композиции художников-стоиков, которые за время карантинного застоя сумели наработать богатый спектр чувств и образов. Спешите вобрать в себя позитив выставки!