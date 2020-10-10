Новый концертный сезон открыла Брестская областная филармония

10.10.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото: Виктор ОМЕЛЬЧУК

9 октября камерный зал Брестской филармонии заполнили почитатели живой музыки традиционных жанров – от классики до джаза, от оперы до народной песни. Знали, на что шли: ведь в программе на открытии XXIV концертного сезона были представлены почти все филармонические коллективы и солисты. Ну, разве что в формат открытия не мог уложиться камерный оркестр, а потому уже на следующий день 10 октября он дал свою программу «Мировые саундтреки».

Итак, зрители пришли увидеть масштабную картину филармонического разнообразия, и они ее увидели! Ограниченное время выступления групп и вокалистов с одним-двумя-тремя номерами дополнялось сведениями о тех полнокровных программах, которые подготовили артисты для концертного сезона.

Струнный «АРТ-квартет» задал высокую планку мастерским исполнением пьесы Пьяццоллы «Весна». И далее квартет продолжил романтическую тему в сопровождении стихов, которые декламировала ведущая Татьяна Ковалева – прозвучал фрагмент из музыкально-поэтической программы «И стали музыкой слова…».

В сопровождении «АРТ-квартета» великолепно прозвучало сопрано Людмилы Карпук – лауреата международных конкурсов.

Под небом Парижа почувствовали себя брестчане, когда зазвучала одноименная пьеса в исполнении дуэта аккордеонистов «Акцент». И вообще на нынешнем концерте и в дуэте, и в других ансамблях я открыла для себя органное звучание этого инструмента в руках виртуоза.

Вокальный ансамбль «Крэсiва» выходил и полным составом, и трио, и дуэтом, но все номера, будь то белорусская песня на стихи Максима Богдановича или старинный романс, объединяла одна сдержанная и проникновенная стилистика. И центровая фигура вокалистки Елены Чумаковой.

Те, кто еще не слышал вокала Александры Моминовой, оценили «Купалинку» в ее исполнении. А следом зажигательный белорусский дуэт с польской песенкой про Марысю – из программы ансамбля «Рапсодия».

Забегая наперед, хочу выразить восхищение выразительным артистизмом, с каким пела солистка Вера Аль-Шааби.

Градус звучания и реакции публики поднимался все выше и достиг апогея, когда на сцену вышел ансамбль «MUSIK TIME».

И фантазии на темы из оперы «Тоска», и еврейская мелодия, и современная композиция французского автора – все зажигало, на высоте была виртуозная скрипка Юрия Ничипорука. Публика не хотела отпускать ансамбль и попросила композицию на бис – не повторяясь, ансамбль сыграл «Чардаш» Монти.

Бурные аплодисменты завершили первый концерт нового филармонического сезона.

С октября до начала декабря в стенах Брестской филармонии и на других сценах пройдет более двух десятков разнообразных концертных программ.

Хочется видеть чаще брестских классных артистов на общих городских праздниках и на локальных программах, посвященных каким-то датам, церемониям и событиям – такое участие профессионалов несомненно подымет культурный уровень празднеств, сделает их незабываемыми.

До новых встреч!