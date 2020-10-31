«Таланта негасимый свет». К 100-летию брестского художника Ивана Фетисова

31.10.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Уроженец Рязанской земли, он фронтовиком геройски прошел всю войну – и на ней поняв цену жизни, в мирное время стремился жить и творить в полную выкладку. Таким в столетний юбилей видится плодотворный творческий путь Заслуженного работника культуры РБ, стоявшего у истоков Брестской организации Союза художников, Ивана Яковлевича Фетисова. Мемориальная выставка работ юбиляра «Таланта негасимый свет» 29 октября открылась в Художественном музее в Брестской крепости.

Пройдя анфиладой музейных залов – туда, где звучала проникновенная музыка и горели свечи, посетители выставки попали на вечер памяти Ивана Фетисова. Он был наполнен светлыми воспоминаниями тех, кто лично знал Мастера, его судьбу и творчество. Ведущая вечера Тамара Тевосян, Заслуженная артистка Беларуси, с теплотой напоминала о моментах из жизни Ивана Фетисова. Это и листки фронтового дневника, и письмо к матери – треугольник с фронта, откуда были зачитаны искренние строки.

В 1947 году после окончания Ивановского художественного училища Иван Фетисов приехал в Брест, который стал его второй Родиной. Все самое важное в жизни – творческая работа, семья, общественная деятельность, друзья – связано с этим городом и краем. Ведя изостудию, занимаясь с детьми, творя свои картины, участвуя в выставках, проводя организаторскую работу, Иван Фетисов в 1949 году становится членом Союза художников. А далее он не раз возглавлял областную организацию художников, представлял ее на различных форумах и выставках, осуществлял авторские творческие проекты. Например, создавал целые портретные галереи строителей Березовской ГРЭС и колхозников, оформлял музейные экспозиции во многих райцентрах. Но и в Крыму подолгу живал с детьми, писал чудесные пейзажи.

Много жанровых работ, портретов, пейзажей Мастера находится в музеях Бреста и Беларуси. Вот и в экспозиции Художественного музея они весомо представлены.

Но часть тех полотен, что попала на юбилейную выставку, раньше не демонстрировалась, она из частной коллекции дочери Анастасии Фетисовой, которая проделала большую работу, чтобы показать грани таланта отца. Здесь и семейные, и дружеские портреты, и пейзажи, и незавершенные композиции, которые по-своему проявляют масштаб замыслов автора.

С рассказа о своих встречах с Иваном Яковлевичем, еще в 1980 году, которые вылились в многолетнюю дружбу, начал воспоминания о художнике журналист Николай Александров. И словесно нарисовал образ творца и личности.

На вечере памяти о большом таланте художника говорил Григорий Бысюк, директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Самыми нежными воспоминаниями об отце поделилась его дочь Анастасия Фетисова – и призналась в том, как через уважение к его трудам пришла к выбору стези художника.

А из уст ведущей прозвучал фрагмент сердечного письма к наставнику его былого ученика Ивана Рея, ставшего также замечательным художником.

Со времени создания художественной галереи «БелАрт», с 1992 года, была знакома с Иваном Фетисовым его директор Людмила Крапивная, и это знакомство стало яркой страницей ее жизни.

Брестский бард Тарас Юркевич с детства был вхож в дом Фетисовых, точнее, в квартиру, где собирались творческие особы Бреста и где царила атмосфера дружества. Спетая Тарасом авторская песня о городе добавила атмосферности мемориальной встрече в стенах музея.

На встрече звучали стихи Алены Игнатюк, посвященные Мастеру, чудесно играл известные композиции дуэт братьев Мониных.

Полноту персональной выставки в двух залах не объять сразу, а потому хочется еще раз прийти в эти залы и всмотреться в полотна, в лица героев того времени, которое писал художник…