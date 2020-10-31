Брестский Курьер

«Таланта негасимый свет». К 100-летию брестского художника Ивана ФетисоваЮбиляры

«Таланта негасимый свет». К 100-летию брестского художника Ивана Фетисова

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31.10.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Уроженец Рязанской земли, он фронтовиком геройски  прошел всю войну – и на ней поняв цену жизни,  в мирное время стремился жить и творить в полную выкладку.   Таким  в столетний юбилей видится плодотворный творческий путь Заслуженного работника культуры РБ,  стоявшего у истоков Брестской организации Союза художников, Ивана Яковлевича Фетисова. Мемориальная  выставка  работ юбиляра «Таланта негасимый свет»  29 октября открылась в Художественном музее в Брестской крепости.

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Пройдя анфиладой музейных залов – туда, где звучала  проникновенная музыка и горели свечи, посетители  выставки попали на вечер  памяти Ивана Фетисова. Он был наполнен светлыми воспоминаниями тех, кто лично знал Мастера, его судьбу и творчество. Ведущая вечера Тамара Тевосян, Заслуженная артистка Беларуси, с теплотой напоминала о моментах из жизни Ивана Фетисова. Это и листки фронтового дневника, и письмо к матери – треугольник с фронта, откуда  были зачитаны искренние строки.

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В 1947 году после окончания Ивановского художественного училища Иван Фетисов приехал в Брест, который стал его второй Родиной.  Все самое важное в жизни – творческая работа, семья, общественная деятельность, друзья – связано с этим городом и краем. Ведя изостудию, занимаясь  с детьми, творя свои картины, участвуя  в выставках, проводя организаторскую работу, Иван Фетисов в 1949  году становится членом Союза художников.  А далее он не раз возглавлял областную организацию художников, представлял ее на различных форумах и выставках, осуществлял авторские творческие проекты. Например, создавал целые портретные галереи строителей Березовской ГРЭС и колхозников, оформлял музейные экспозиции во многих райцентрах. Но и в Крыму подолгу живал с детьми, писал чудесные пейзажи.

 

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Много жанровых работ, портретов, пейзажей Мастера находится в музеях Бреста и Беларуси. Вот и в экспозиции Художественного музея они весомо представлены.

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Но часть тех полотен, что попала на юбилейную выставку, раньше  не демонстрировалась, она из частной коллекции дочери Анастасии Фетисовой, которая проделала большую работу, чтобы показать грани таланта отца. Здесь и семейные, и дружеские портреты, и пейзажи, и незавершенные композиции, которые по-своему проявляют масштаб замыслов автора.

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С рассказа о своих встречах с Иваном Яковлевичем, еще в 1980 году,  которые вылились в многолетнюю дружбу, начал воспоминания  о художнике  журналист Николай Александров. И словесно нарисовал образ творца и личности.

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На вечере памяти о большом  таланте художника говорил Григорий Бысюк, директор Мемориального комплекса  «Брестская крепость-герой».

Самыми нежными воспоминаниями об отце поделилась его дочь Анастасия Фетисова – и  призналась в том, как через уважение к его трудам пришла к выбору стези художника.

А из уст ведущей прозвучал фрагмент сердечного письма к наставнику его былого ученика Ивана Рея, ставшего также замечательным  художником.

Со времени создания художественной галереи «БелАрт», с 1992 года, была знакома с Иваном Фетисовым  его директор Людмила Крапивная,   и это знакомство стало яркой страницей ее жизни.

Брестский бард Тарас Юркевич с детства был вхож в дом Фетисовых, точнее, в квартиру, где собирались творческие особы Бреста и где царила атмосфера дружества.  Спетая Тарасом авторская песня о городе добавила атмосферности мемориальной встрече в стенах музея.

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На встрече звучали стихи Алены Игнатюк, посвященные Мастеру, чудесно играл известные композиции дуэт братьев Мониных.

Полноту персональной выставки в двух залах не объять сразу, а потому хочется еще раз прийти в эти залы и всмотреться в полотна, в лица героев того времени, которое писал художник…

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