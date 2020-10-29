Брестский Курьер

«Конструктивный разговор» – старый Брест глазами молодыхВыставки и Презентации

«Конструктивный разговор» – старый Брест глазами молодых

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29.10.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Архитектура Бреста 1920-1930-х годов стала предметом творческого осмысления, живописного и графического, молодыми художниками и студентами – членами областного общественного объединения «Вытокi творчасцi». Как результат – выставка «Конструктивный разговор» в брестском музее «Спасенные художественные ценности», которая открылась 28 октября.

Названное общественное объединение, организаторы которого – известные брестские преподаватели вузовских кафедр худграфа Марина и Валерий Марчуки, при поддержке спонсоров уже несколько лет проводит пленеры, посвященные заметным художникам нашего края и тем памятным местам, где они творили.

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Таков был первый пленер под знаком Наполеона Орды, а в этом году молодые художники и студенты совершили выходы на городские пленеры, посвященные архитектурному наследию Бреста первой половины XX века.

Это время дало в Европе новый функциональный стиль в архитектуре, новые дизайнерские школы – к примеру, Витебскую, из которой вышел Казимир Малевич.

В это время в наших широтах был бум строительства в стиле европейского функционализма или конструктивизма, что очень наглядно презентуют архитектурные объекты исторического центра Бреста-над-Бугом. Вот такие  дома в стиле конструктивизма, сохранившие обаяние истории, и стали героями полотен, фоторабот и графических листов 20 участников пленеров, составивших постпленерную выставку «Конструктивный разговор».

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Интересно прогуляться по импровизированной брестской улице, где один и тот же домик запечатлен по-разному в красках или графике под разными ракурсами. И в то же время сравнение работ помогает открытию своеобразия городского лица, его обаяния. Постижению истории способствует и то, что рядом с современными адресами даются имена первых владельцев или архитекторов, построивших дома в стиле конструктивизма.

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Очень интересны вербальные экскурсии, которые провели для представителей СМИ организаторы выставки. Стоило бы проводить такие экскурсии специалистов по желанию зрительских групп или в видеоверсии – этот социальный заказ помог бы брестчанам понимать язык стилистики прошлого и перекличку его с нашими реалиями. Но и просто так полюбоваться на выставке на старый город, многие колоритные здания которого находятся в тени или даже в забросе,  интересно и познавательно.

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Отметим и то, что выставка «Конструктивный разговор» разместилась в почти столетнем особняке «Спасенки» (пусть это здание не конструктивизм, а в народовом стиле), что тоже помогает ощущать ее стилистику и осмыслять бег времени, «себя и свое место в окружающем мире» – как полагают авторы аннотации к выставке.

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«Конструктивный разговор» в Музее спасенных ценностей продлится до 20 декабря.

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