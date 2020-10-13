Ищите женщину в культурном пространстве «МИР» на осенней выставке «LA FEMME»

13.10.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Осенним вечером 12 октября на этот не написанный словами, но ощутимый призыв выставки «LA FEMME» откликнулись разные возрасты брестчан, но естественно активнее – молодые. Вернисаж прошел в уже обжитом пространстве «МИР» — за кинотеатром с одноименным названием в центре Бреста.

Выставку женского портрета от современных художников Беларуси организовала урожденная брестчанка Анна Гурина – она же Hanna Hurina, известный в международном сообществе молодой арт-менеджер. Владея несколькими языками, Анна работала в сфере продвижения искусства в США, Шанхае и Гонконге. И вот теперь, возвратясь на Родину, занялась устройством выставки в культурном пространстве «МИР».

В это пространство органично вписалась стилистика женских портретов, написанных молодыми современными художниками из разных мест Беларуси, три из которых брестчане.

Они разные, героини нашего времени, со своими характерами и в модном прикиде, но в каждой – своя тайна. Как в «Lady in red» Дмитрия Семитко, которая по-своему соединяет наше время, скажем, с «Незнакомкой» Крамского.

Интересный симбиоз колорита, техники в работе Эльмиры Мухтаровой «Последние цветы»: девушка в модном макияже среди россыпи цветов, как будто списанных со старых натюрмортов.

Еще одна прекрасная леди – «Лу» Юлии Завгородней. И техностиль «NEVADA» Сергея Мозгового.

Представляя экспозицию и ее авторов, Анна Гурина прокомментировала полотно из собственной коллекции – «Дама с попугаями»: это как если бы Жанна Д’Арк сняла свои доспехи.

Анна провела викторину на знание женщин, победители которой получили оригинальные призы, том числе книгу Хакамады.

Организатор-менеджер призвала зрителей приобретать выставочные работы и тем самым делать инвестиции в свой культурный багаж.

А затем Анна передала слово музыке – и зазвучала композиция брестчанина Лаврентия Полякова. В этот ненастный осенний вечер она действительно погружала в состояние расслабленности, почти анабиоза. Чтобы не ночевать на мирском диванчике, возрастная публика, и ваша слуга в том числе, отправились по домам. А молодые, наверняка, еще долго общались за столиками в уютной атмосфере «МИРА».