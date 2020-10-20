«Душа в заветной лире» звучала в День лицеев в Брестском лицее им. А. С. Пушкина

20.10.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

19 октября для многих означает больше, чем очередной день осени. Хотя и просто день ассоциируется с пушкинскими строками «Роняет лес багряный свой убор…» — дивная картина! А то, что стихи эти посвящены очередной годовщине выпускников Царскосельского лицея, на которую гениально откликнулось сердце великого поэта — знают все воспитанники лицеев нашего времени: это День лицеев. В Брестском лицее в этот день отметили еще и свое 30-летие – и получили в подарок бюст Александра Пушкина, торжественное открытие которого состоялось в присутствии именитых гостей.

Итак, 19 октября в холле лицея им. А. С. Пушкина выстроились лицеисты, среди них – филологический класс в исторических мундирах пушкинской поры.

Их наставники открыли торжество и напомнили , что в сентябре 1990 года открылся первый лицей Бреста, а уже в 2004 году, наработав достойный учебный процесс и показав его плоды, он заслуженно получил имя А. С. Пушкина.

Из уст лицеистов вдохновенно звучали стихи Александра Пушкина – «Друзья мои! Прекрасен наш союз! Он как душа неразделим и вечен…»

Теперь же, в год своего 30-летия, лицей получил высокие оценки от высоких гостей, но прежде всего – значимый подарок от Посольства Российской Федерации в Беларуси: бюст великого русского поэта, чье имя носит лицей.

От имени Чрезвычайного и Полномочного посла Дмитрия Мезенцева Приветственное слово зачитал Генеральный консул РФ в Бресте Игорь Конякин. И он же сдернул холст с бюста Александра Пушкина – со своей высоты поэт вгляделся в потомков.

Рядом с бюстом на книжной выставке разместились новые просветительские издания, подаренные дипломатом брестскому лицею-юбиляру.

Анатолий Дашко – депутат Национального собрания также преподнес директору лицея Ольге Гончаренко Адрес-поздравление от республиканского парламента. Поздравил юбиляра и начальник управления образования облисполкома Анатолий Носков.

Торжество продолжили преподаватели и лицеисты – речами, стихами и песнями, на которые их вдохновила пушкинская «душа в заветной лире».