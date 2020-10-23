Пани Эмма из династии брестских аптекарей Сухецких

23.10.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Когда-то еще в 80-е годы прошлого века, довелось мне пообщаться с брестским старожилом, сухоньким дедушкой, который увлеченно поведал, как совсем юным был принят на работу в аптеку пани Сухецкой. Названия лекарств и аптечных сосудов звучали в его рассказе как музыка. Заведение располагалось примерно напротив нынешнего ЦУМа. Что ж, по линии этого воспоминания добавим сведения о владельцах этой аптеки и явим их лица любителям истории Бреста.

СУХЕЦКА-ЛЕНЦКА Эмма (27 января 1898 Брест-Литовск – ?) — дочь Сухецкого Казимира-Антония и Эммы-Софии, урожденной De Lass. Владелица аптеки в Бресте-над-Бугом в 30-е гг. Будучи еще студенткой одного из европейских вузов, 13.08.1921 вышла замуж за инженера Богуслава Ленцкого, сына Владислава и Казимиры из Коскевских. Фото сделано в тот период, публикуется впервые. – Источник: Государственный архив Брестской области, 2-1-640, л. 268.



СУХЕЦКИЙ Казимир Рафаилович (1862 Варшава – 2 февраля 1927) – аптекарь, сын Сухецкого Р-Л.А., гласный городской думы в Брест-Литовске перед Первой мировой войной. Принял управление аптекой отца с 1867, а в 1910 стал совладельцем аптеки вместе с братом Станиславом по праву наследования. Аптека находилась на ул. Шоссейной (в межвоенный период – Ягеллонская, 16, ныне проспект Машерова, 34) в собственном доме Сухецких. Перед началом Первой мировой войны открыл небольшую фабрику по производству газированной воды по тому же адресу. Был аптекарем и в межвоенные времена. Похоронен на Католическом кладбище в Бресте. – Источники: ПкГг; ГАБО; НМУ «Государственный архив Брестской области». Ф. 2, оп.1, д. 4727, лл. 120-133.