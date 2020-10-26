«Под сенью дружных муз» в РЦНК встретились брестские поэты

26.10.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В неспокойное наше время, когда столько поводов для разделения общества в стране, – до поэзии ли? И все-таки именно обращение к Слову, к опыту человечества, запечатленному в стихах, текстах, образах, музыке, – мне лично становится спасением. И не только мне, судя по собравшимся на встречу 23 октября, в рамках Пушкинской недели, в РЦНК в Бресте.

C 19 октября, лицейского дня, стихи Александра Пушкина звучали на открытии бюста-памятника ему в Брестском лицее имени великого поэта. Там же готовился традиционный Пушкинский бал.

И встреча в Российском центре 23 октября, названная «Под сенью дружных муз», началась со стихов с этими строками.

Действительно, тут собрались представители разных творческих профессий: литераторы и литературоведы, театральный режиссер и музыковед, историки, физики и педагоги-филологи. И любители поэзии.

Открыла встречу директор РЦНК в Бресте Юлия Семенченко, напомнив про значение великого русского поэта-гения.

По нему уже два века равняются пишущие, ведь поэзия иерархична, и, зная о вершинах, соотнося с ними творчество, «каждый пишет, как он слышит».

Светлана Смирнова, глава городской Ассоциации учителей, начав свой спич стихами Пушкина, далее рассказала о новостях Пушкинского международного конкурса эссеистики.

И передала слово Марине Козловой – создателю брестского Клуба лауреатов этого конкурса. В нем за 20 лет существования конкурса уже 30 лауреатов – наставников Брестской области, и это делает честь нашим русистам. В нынешнем году награду конкурса-2019 получила брестский педагог Наталья Дернова. Свой подарок лауреату вручил председатель ООО «Русское общество» Сергей Молодов.

Стихами о Пушкиногорье историк и поэт Николай Александров протянул ниточку к эксклюзивным фактам пребывания в нашем нашем городе – проездом в Варшаву – сестры Александра Пушкина Ольги Павлищевой и его друзей.

А далее началась презентация республиканской антологии «Поэзия русского слова», изданной на финише минувшего года под эгидой Национальной Академии наук Беларуси.

В солидные два тома вошли подборки стихов 186 русскоязычных поэтов, из них – около двух десятков уроженцев Брестской области или пишущих в ее городах и весях. Не так уж много, если судить по наличию только местных членов писательских союзов. А уж несоюзные таланты часто пробиваются к людям в одиночку. Или не пробиваются.

Так что надо быть благодарными составителям республиканской антологии русскоязычной поэзии за то, что они опубликовали немало известных авторов и ввели в научный оборот имена даровитых начинающих стихотворцев.

Презентацию антологии в РЦНК вел поэт Николай Александров.

Он сделал сообщение о том, что волею судеб в Бресте в 1939 году издал коллективный поэтический сборник «Фронтовые стихи» Александр Твардовский, который после войны помог стать «на крыло» западнобелорусскому поэту Миколе Засиму, переводил его и поддерживал.

Естественным был переход к рассказу о брестских поэтах старшего поколения, стихи одного из которых, Алексея Бакуменко, поместили в республиканскую антологию «Поэзия русского слова». На встречу пришла дочь поэта Татьяна Бакуменко, она с сердечным чувством сказала несколько слов об отце, поэте и художнике, и прочитала его чудесные стихи.

В презентации принял участие поэт Тимофей Ильевский, он же главный режиссер Брестского академического театра драмы. Его стихи дали другой поворот мыслям и не оставили равнодушными участников презентации.

На встречу брестских поэтов пришла член Союза писателей РБ Татьяна Шульга с книжечкою своих стихов и поэтическими сборниками своих воспитанников из студии «Лира» при Брестском техническом университете.

Мастер коротких форм, она эмоционально прочитала свои стихи. И познакомила присутствующих с творчеством еще одного участника антологии «Поэзия русского слова» – Алексея Пигулевского, своего бывшего студийца.

Тут подчеркнем, что стихи самой Татьяны Шульги не вошли в антологию. Как и стихи брестчанки Ирины Морих, тоже члена СП РБ. Она пришла на встречу в РЦНК со своим новым сборником «Мир, достойный удивленья», рассказала о своей профессии музыковеда, о сыновьях и прочла несколько стихотворений.

Большую лепту от Бреста внесла в составление республиканской антологии Руслана Гусева, журналист и литератор. В первом томе представлена ее весомая подборка стихов. К сожалению, сама Руслана не смогла прийти на встречу, а потому ее стихи прозвучали другим голосом.

Николай Александров выбрал для читки свои стихи не из антологии, а на историческую тему, созвучно пушкинскому времени.

Ваша покорная слуга осмелилась прочесть свои короткие стихи – дабы больше времени осталось для известного ритора Марии Жигаловой, доктора педагогических наук, создательницы Пушкинского музея в сельской школе, автора литературных рецензий на книги поэтов Берестейщины, печатных трудов о брестском мультикультурном пространстве. Обо всем этом можно было бы полнее рассказать на авторском вечере Марии Петровны. (Впрочем, каждый из приглашенных поэтов впоследствии сможет провести в камерном формате свой персональный вечер – если таковое будет задумано в рамках литературного клуба). Мария Петровна ярко рассказала о своих публикациях и исследованиях, о некоторых ближайших проектах.

Как определенную новизну, присутствующие восприняли импровизационный и интерактивный формат общения ведущего с залом.

А мне дорого то, что, несмотря на отсутствии на встрече, скажем, музыкантов-исполнителей или экспозиции работ художников, все равно акция в РЦНК прошла «под сенью дружных муз», которые вдохновляли на стихи и лириков-журналистов, и физиков, и театрального режиссера, и музыковеда, и историка, и педагогов.