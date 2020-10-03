Брестский Курьер

«Самоорганизация закладывает фундамент демократического будущего страны». Немецкие эксперты поделились опытом решения городских проблемНовости из Германии

«Самоорганизация закладывает фундамент демократического будущего страны». Немецкие эксперты поделились опытом решения городских проблем

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02.10.2020 Евгения Черневич Зялёны партал Фота: Citydog.by

Когда Минск вступит в С40 и что для этого нужно делать, как в Германии городские власти строят работу с местными инициативами и почему дворовые чаты и совместные чаепития –  это шаг к жизни в свободной стране? Эти и другие вопросы обсудили участники Обменного проекта по устойчивому развитию городов  в Берлине и Минске.

«Губернаторы очень мотивированы работать в сфере изменения климата»

Многие крупные города мира активно включаются в решение проблем, связанных с  изменением климата, ведь во многом сейчас это – экономичекий вопрос. Для его решения крупные города от Парижа и Рима до Стамбула и Пекина  объединились в  инициативную группу С40. Одна из главных задач группы – обмен опытом между городами для повышения вклада в борьбу с изменениями климата. Из Восточной Европы в группу входит только Москва. Когда же в нее войдет столица Беларуси?

— Я знаю, что есть некоторый географический дисбаланс, например, в группу не включены страны Центральной Азии, — сказала Ева-Мария Граф, представитель Общества международного развития во время онлайн-встречи по устойчивому развитию городов Беларуси и Германии «Триалог 2020». — В этом году не запланировано включение новых городов в сеть, но такая возможность может появиться в следующем году.

Ева-Мария Граф подчеркивает, что в развитых странах инициатива по включению города в решение проблемы изменения климата зачастую исходит именно от представителей власти.

— Губернаторы очень мотивированы работать в сфере изменения климата, разрабатывать стратегию создания экологически чистых городов. Многие в этом заинтересованы, но им не хватает инструментария, который позволяет осуществлять подобные проекты. И такие организации помогают решить эту проблему, — сказала она.

Власти не только поддерживают, но и финансируют городские инициативы

В развитых странах городское руководство не только активно включается в решение проблемы изменения климата, но и финансирует различные организации, которые занимаются решением городских проблем. Так  в Берлине весной этого года создана платформа «Форум инициатив Берлина», объединившая городские инициативы, занимающиеся политикой жилья на самых разных уровнях.

Толчком к созданию этой платформы стали демонстрации против роста квартплаты в Берлине –  здесь в съемном жилье живет около 80% горожан, поэтому рост квартплаты – большая проблема для значительной части населения города. Чтобы объединить многочисленные инициативы Берлина и повысить эффективность их усилий, Сенат Берлина создал эту платформу, которую сам же и финансирует.

— В нее входят инициативы, которые относятся к одному конкретному дому, представляющие жильцов нескольких домов и кварталов,  и крупные инициативы, объединяющие несколько районов Берлина. Также есть официальный консультационный совет, который представляет жильцам юридическую помощь, — сказал во время выступления на онлайн-конференции «Триалог 2020» Пауль Бёттхер, специалист по градоустройству Берлина. — На мой взгляд, это пока единственная платформа, финансируемая государством, которая является точкой соприкосновения между политиками и жальцами и позволяющая решать вопросы в данной сфере.

По его словам, в эту платформу могут обратиться самые разные инициативы. Их требования и нужды объединяют и передают в Сенат, что существенно упрощает и ускоряет решение возникших вопросов.

Самоорганизация формирует демократическое будущее

Во время онлайн-конференции «Триалог 2020» была затронута и тема самоорганизации горожан. Так, в Берлине для поддержки этого процесса созданы специальные офисы, объединяющие локальные инициативы районов.

Один из первых подобных офисов был создан в районе, с изначально высокой плотностью различных локальных инициатив. Когда данный пример оказался успешным, его распространили и на другие районы города.

Если сравнивать данный опыт с Минском, то можно сказать, что горожане уже сделали первый шаг к управлению городской средой, ведь на фоне политического кризиса локальная самоорганизация жителей многих столичных районов заметно ускорилась и даже успела дать первые плоды. Горожане не только вместе душевно проводят время за чаем с печеньями под живую музыку, создают комьюнити в интернете, и выстраивают собственную идентичность с помощью создания символики районов, но и решают проблемы, например, совместно освежают внешний вид скамеек и столиков и даже ремонтируют детские площадки.

Причем, в условиях тотального недоверия в властям, горожане стремятся решать свои проблемы вовсе не ожидая какой-либо помощи со стороны городских властей.

Ивер Ом, сотрудник научно-исследовательского института Хиден, изучавший вопросы  формирования демократических процессов и гражданском обществе отметил, что самоорганизация горожан имеет в них крайне важное значение.

— Если самоорганизация происходит на фоне общей объединяющей цели, то она всегда способствует возникновению процесса самообразования и эмансипации населения, понимания работы демократических процессов. Это помогает формировать демократическое мышление у горожан и позитивно влияет на общество в целом. Это важный этап обучения, который закладывает прочный фундамент демократического будущего страны, —  сказал  Ивер Ом.

А что же такое «Триалог 2020»?

Обменный проект по устойчивому развитию городов  в Берлине и Минске стал первым мероприятием проекта «Триалог 2020».

— Проект «Триалог» – это инициатива, которая началась в прошлом году и которую мы хотим продолжать и дальше, — рассказывает Мария Фалалеева, инициатор проекта и председатель центрального совета международного гражданского объединения «Экопроект». – Мы хотим, чтобы эта инициатива развивалась не только между нашими немецкими партнерами фондом «Виадрина»  и «Экопроектом», но и чтобы она могла положить начало сотрудничеству белорусских и немецких организаций и передаче немецкого опыта в области партнерского городского управления.

Мария поясняет, что кроме общественности существуют и городская администрация, и бизнес, и заинтересованные международные организации, которые занимаются реализацией целей устойчивого развития.

— Поэтому проект называется не «Диалог», а «Триалог». Ведь диалог происходит между двумя партнерами, которыми выступают власти и общественность. И это, конечно, хорошо, но в таком контексте их воспринимают антагонистами, которые должны вступить в диалог. А «Триалог» сглаживает этот дуализм. «Триалог»  в нашем понимании – это власти, общественность и другие заинтересованные стороны, которыми могут быть международные организации, тот же бизнес и любые другие группы, — резюмирует собеседница.

Мария Фалалеева подчеркивает, что тема «Триалога 2020» актуальна как никогда, потому что в последние месяцы стало ясно, что многие вопросы можно решить, только если люди будут самоорганизовываться. Причем сделать это можно успешно и с выгодой для всех сторон.

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